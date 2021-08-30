Скандал с изнасилованием на работе: увольнение вместо справедливого расследования

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group уволил 10 сотрудников за обнародование деталей рассказа сотрудницы о сексуальном насилии в компании. Способ в который компания пытается урегулировать скандальное дело удивляет технологический истеблишмент Китая.

На прошлой неделе Alibaba объявила об увольнении группы сотрудников за то, что они поделились подробностями истории, которую опубликовала на закрытом корпоративном форуме одна из сотрудниц компании. В заметке работница компании не только обвинила менеджера в изнасиловании, но и подробно рассказала об унижениях, которые ей пришлось пережить при работе с клиентами.

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По информации СМИ, китайский гигант электронной коммерции уволил работников за то, что они выложили скриншоты сообщения женщины в открытый доступ, удалив водяные знаки, на которых были указаны их идентификаторы. Еще три работника компании получили дисциплинарные взыскания за неуместные, по мнению руководства Alibaba, комментарии на публичных форумах по этому делу.

Отчаянный крик женщины о помощи вызвал резонанс в Китае

Рассказ сотрудницы Alibaba Group стал вирусным в августе 2021 года и превратила одну из самых известных компаний Китая в громкий символ злоупотреблений, которые считаются распространенными во всех китайских компаниях и технологических фирмах.

В начале августа сотрудница Alibaba появилась в центре переполненного кафетерия в офисном помещении Alibaba Group, с листовками в одной руке и мегафоном в другой.

Менеджер из Alibaba изнасиловал сотрудницу, но компания не приняла никаких мер! Никто не берет на себя ответственность!

– кричала в отчаянии женщина, раздавая листовки ошеломленным коллегам, пока охранники насильно вывели ее.

Официальная реакция Alibaba

После медийной огласки главный исполнительный директор Alibaba Group Дэниел Чжан признал, что рассмотрение этой жалобы стало унижением для его компании. По словам Чжана, рассказ сотрудницы о том, что ее заставили выпить лишнего и добивались во время и после ужина с клиентами, вызвала всеобщее сочувствие к ее тяжелому положению, в том числе и внутри компании.

Дэниел Чжан стал преемником Джека Ма в компании / Фото CRI

Руководители Alibaba уволили менеджера, которого обвинили в изнасиловании и приняли отставку двух руководителей высшего звена, после того, как это дело вызвало критические для компании дискуссии о сексизме в корпоративных кругах.

Также Alibaba публично объявила выговор своему руководителю отдела кадров и открыла горячую линию для жалоб на сексуальные домогательства. А также сообщила о создании группы топ-менеджеров для решения потенциальных споров в будущем.

Увольнение работников вместо расследования

Освобождение упомянутых выше 10 сотрудников, в компании мотивируют нарушением с их стороны строгой политики компании, которая запрещает раскрывать содержание сообщений, размещенных на внутренних корпоративных форумах сотрудников. По данным СМИ, корпоративная платформа Alibaba насчитывает до 250 тысячи сотрудников компании.

Реакция правоохранительных органов Китая

Китайская полиция уже провела первый арест по этому делу. Задержанной стала бывшая сотрудница супермаркета Jinan Hualian, которая была на ужине с сотрудницей Alibaba, когда последняя была подвергнута сексуальному насилию. Менеджер Alibaba Group, обвиненный в изнасиловании задержан полицией по подозрению в "насильственном неприличии" – обвинение, которое в Китае может предусматривать и сексуальное насилие.