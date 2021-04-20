Немецкая компания Siemens будет сотрудничать с американским гигантом Google. Крупные корпорации вместе будут работать над созданием новых технологий искусственного интеллекта.

Он, как отметили в компаниях, поможет улучшать производительность заводов. Таким образом производство будет автоматизировано.

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Google объединит свои облачные вычисления , технологии искусственного интеллекта и машинное обучение с системами автоматизации производства Siemens. Таким образом производства проведут цифровую трансформацию своей деятельности.

Для чего это делать

По мнению представителей Google и Siemens, производственная отрасль очень нуждается автоматизации.

Данные управляют современными промышленными процессами, но многие производители продолжают использовать устаревшее программное обеспечение,

– обь яснили в Google.

Также отметили, что в настоящее время приходится использовать несколько систем для анализа информации. Однако они требуют больших ресурсов и частого обновления вручную, чтобы быть точными.

Некоторые производители начали внедрять искусственный интеллект на своих производствах, но многие из этих проектов – только изолированные "островки" в цехах завода. В то же время организовать все масштабнее – сложно. Google и Siemens хотят решить эту проблему.

Что такое "компьютерное зрение"

В проекте будут работать над компьютерным зрением. Оно может визуально проверять продукты, чтобы гарантировать качество.

Вице-президент Siemens Аксель Лоренц считает, что опыта Google и Siemens "изменит правила игры для производителей".

Сейчас о каких-то официальных продуктах еще не заговорили, однако над проектом активно работают.