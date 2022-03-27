В компании решили отказаться от буквы Z, чтобы у людей не возникало ложных ассоциаций, будто она поддерживает российскую агрессию против Украины.

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От буквы избавятся, чтобы не было ассоциаций с Россией

Поэтому в Zurich Insurance отметили, что больше не будут использовать букву Z в своих социальных сетях. Речь идет о тех случаях, когда она изображается отдельно. К примеру, на логотипах и главных фото. Теперь на их официальных страницах в социальных сетях вместо буквы Z красуется слово Zurich.

По состоянию на 2021 год Zurich Insurance – 112-я по величине компания в мире согласно списку Forbes Global 2000s. В 2011 году ей удалось занять 94 позицию в 100 лучших брендах Interbrand. Заметим, что их логотипом в последнее время была белая буква Z на синем фоне. Сама же компания обслуживает клиентов из более чем 210 стран и территорий.

Тем временем в Германии будут штрафовать людей, которые публично используют символ российских наемников, букву "Z". Соответствующее решение было принято как на территории Нижней Саксонии, так и Баварии. Нарушителей ожидают штрафы и даже уголовное наказание.

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