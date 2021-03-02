Шведская компания Klarna снова стала самым дорогим стартапом Европы: во сколько ее оценили
Шведском платежном сервисе Klarna удалось привлечь 1 миллиард долларов инвестиций. Компания стала самым дорогим стартапом Европы, получив оценку в 31 миллиард долларов.
Источник:Bloomberg
Стоимость компании увеличилась почти в 3 раза только за полгода. Такой рост изрядно удивил.
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Еще в сентябре компания привлекла 650 миллиона долларов. Тогда инвесторы оценили стартап в 10,6 миллиардов. Прошло всего полгода, а оценочная стоимость компании Klarna увеличилась почти втрое.
Как привлекли миллион
Гендиректор компании Себастьян Симятковски рассказал, что изначально планировали привлечь 500 миллионов долларов. Когда сумма увеличилась вдвое – все были удивлены. Причиной такого роста стал высокий спрос со стороны инвесторов.
Симятковски отметил, что объем финансирования вообще мог достичь 3 миллиардов долларов. Дело в том, что Klarna опережает своих конкурентов – поэтому инвесторы были вынуждены переоценить компанию.
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Самый дорогой стартап Европы
Оценка в 31 миллиард долларов вернула Klarna к статусу самого дорогого стартапа Европы. Компания потеряла его в январе – ее опередил сервис Checkout.com, в который инвестировал фонд DST Global российского миллиардера Юрия Мильнера. Тогда сервис оценили в 15 миллиардов долларов.
Где Klarna потратит деньги
Часть денег потратят на покупку технологических компаний. Примерно 10 миллионов долларов передадут организациям, которые помогают бороться с изменением климата.
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