Шведском платежном сервисе Klarna удалось привлечь 1 миллиард долларов инвестиций. Компания стала самым дорогим стартапом Европы, получив оценку в 31 миллиард долларов.

Стоимость компании увеличилась почти в 3 раза только за полгода. Такой рост изрядно удивил.

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Еще в сентябре компания привлекла 650 миллиона долларов. Тогда инвесторы оценили стартап в 10,6 миллиардов. Прошло всего полгода, а оценочная стоимость компании Klarna увеличилась почти втрое.

Как привлекли миллион

Гендиректор компании Себастьян Симятковски рассказал, что изначально планировали привлечь 500 миллионов долларов. Когда сумма увеличилась вдвое – все были удивлены. Причиной такого роста стал высокий спрос со стороны инвесторов.

Симятковски отметил, что объем финансирования вообще мог достичь 3 миллиардов долларов. Дело в том, что Klarna опережает своих конкурентов – поэтому инвесторы были вынуждены переоценить компанию.

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Самый дорогой стартап Европы

Оценка в 31 миллиард долларов вернула Klarna к статусу самого дорогого стартапа Европы. Компания потеряла его в январе – ее опередил сервис Checkout.com, в который инвестировал фонд DST Global российского миллиардера Юрия Мильнера. Тогда сервис оценили в 15 миллиардов долларов.

Где Klarna потратит деньги

Часть денег потратят на покупку технологических компаний. Примерно 10 миллионов долларов передадут организациям, которые помогают бороться с изменением климата.

Справка. Klarna конкурирует с PayPal и кредитными картами. Благодаря сервису клиенты могут оплачивать в рассрочку 4 беспроцентными платежами свои интернет-покупки.