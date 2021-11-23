Вместе с тем за повторное нарушение в течение 1 года штраф будет составлять от 2 550 до 4 250 гривен . Соответствующий законопроект принял Кабмин на заседании 17 ноября.

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Что изменится

До сих пор существовала административная ответственность только за случаи, когда предприниматель несвоевременно подал аудиторские отчеты или не сделал этого вообще. Теперь к аудиторской отчетность добавили еще и налоговую.

О какой отчетности идет речь

Предприниматели будут получать новые штрафы за несвоевременную подачу или неподачу такой отчетности:

налоговая декларация плательщика единого налога (для всех групп);

декларация ФЛП (на общей системе налогообложения) об имущественном положении и доходах;

налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия;

налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.

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Кого это касается

Штрафы будут начисляться как предприятиям, учреждениям, организациям, так и ФЛП . Также в перечень попадут самозанятые лица, которые могут нанимать до четырех работников и подают декларацию об имущественном положении и доходах. Это, в частности:

артисты;

художники;

архитекторы;

аудиторы;

частные учителя, врачи, адвокаты и так далее.