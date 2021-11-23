Вместе с тем за повторное нарушение в течение 1 года штраф будет составлять от 2 550 до 4 250 гривен. Соответствующий законопроект принял Кабмин на заседании 17 ноября.
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Что изменится
До сих пор существовала административная ответственность только за случаи, когда предприниматель несвоевременно подал аудиторские отчеты или не сделал этого вообще. Теперь к аудиторской отчетность добавили еще и налоговую.
О какой отчетности идет речь
Предприниматели будут получать новые штрафы за несвоевременную подачу или неподачу такой отчетности:
- налоговая декларация плательщика единого налога (для всех групп);
- декларация ФЛП (на общей системе налогообложения) об имущественном положении и доходах;
- налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия;
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
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Кого это касается
Штрафы будут начисляться как предприятиям, учреждениям, организациям, так и ФЛП. Также в перечень попадут самозанятые лица, которые могут нанимать до четырех работников и подают декларацию об имущественном положении и доходах. Это, в частности:
- артисты;
- художники;
- архитекторы;
- аудиторы;
- частные учителя, врачи, адвокаты и так далее.
В будущем самозанятые будут уплачивать штраф, если они не будут сообщать налоговой информацию о размерах зарплат работников и сумме начисленного им Единого социального взноса (ЕСВ) в установленной форме.