Штамм Омикрон угрожает восстановлению экономики во всем мире, – МВФ
Источник:AFP
Специалисты активно обсуждают восстановление мировой экономики после пандемии. Однако новый штамм коронавируса Омикрон может замедлить этот процесс.
Такую же угрозу может нести и штамм Дельта. Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
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Проблема в том, что штаммы очень быстро распространяются.
Новый штамм может подорвать уверенность. В этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение оценки наших октябрьских прогнозов глобального роста,
– отметила Георгиева.
Георгиева добавила, что восстановление экономики продолжается, несмотря на все препятствия. Однако "немного теряет импульс".
Штамм Омикрон: главное
- В ВОЗ предупредили о международном риске из-за Омикрона.
- Впервые о штамме сообщили в конце ноября британские ученые. Первый случай обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста.
- Украина вводит запрет на въезд ряду иностранцев из-за Омикрона.
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