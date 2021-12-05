Штамм Омикрон угрожает восстановлению экономики во всем мире, – МВФ

Специалисты активно обсуждают восстановление мировой экономики после пандемии. Однако новый штамм коронавируса Омикрон может замедлить этот процесс.

Такую же угрозу может нести и штамм Дельта. Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

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Проблема в том, что штаммы очень быстро распространяются.

Новый штамм может подорвать уверенность. В этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение оценки наших октябрьских прогнозов глобального роста,

– отметила Георгиева.

МВФ в своем последнем прогнозе отмечал глобальный рост наТакже говорили о

Георгиева добавила, что восстановление экономики продолжается, несмотря на все препятствия. Однако "немного теряет импульс".

Штамм Омикрон: главное

В ВОЗ предупредили о международном риске из-за Омикрона.

Впервые о штамме сообщили в конце ноября британские ученые. Первый случай обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста.

Украина вводит запрет на въезд ряду иностранцев из-за Омикрона.

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