Международный фестиваль производителей рекламы "Каннские львы" вскоре объявит победителя. Какие рекламы стали победителями в категории "креативность" в последние годы, читайте дальше.

Axe, 2012 год

О чем реклама

В 2012 году победу одержала рекламная кампания дезодоранта Axe . В рекламе Even Angels Will Fall ангелы, которых изображали супермодели, падают с неба в маленький городок. Они блуждают по улицам и находят молодого парня, который использует спрей для тела Axe. Их так привлекает этот запах, что они готовы "согрешить" и разбить свои нимбы.

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Эффект рекламы

Благодаря ролику Axe Excite превысил свой прогнозируемый показатель продаж на 7% и увеличил его на 4,76% по сравнению с 2010 годом.

Кампания Excite получила рекордный уровень инвестиций.

Стоимость бренда Axe выросла на 5,1%.

Heineken, 2013

О чем реклама

Со своего рекламного ролика Legendary Journey премиальный пивной бренд создал настоящий документальный фильм, который показывает, как якобы снимали рекламу. Этим хотели показать, что Heineken – это премиальное и желаемое пиво во всем мире.

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V / Line, 2014

V / Line – региональный железнодорожный оператор штата Виктория в Австралии, который перевозит пассажиров на пригородных и более дальних маршрутах. В 2013 году австралийцы стали меньше ездить поездами. Поэтому задачей рекламы было вдохновить людей вернуться к поездам.

О чем реклама

В рекламе родственники или друзья покупают билеты человеку, которого хотят увидеть, и создают для него различные послания, которые вызывают чувство вины.

Эффект рекламы

Реклама оказалась весьма успешной: V / Line увеличили продажи на 15%.

Volvo Trucks, 2015

О чем реклама

Компания Volvo Trucks, которая производит грузовики, запустила рекламную кампанию из шести роликов. Для их съемки проводили экстремальные тесты технических характеристик машин в реальных условиях:

В первом участвовал каскадер, который пытался пройти по натянутому канату между двумя движущимися грузовиками . Перейти с одной крыши на другую необходимо было до момента заезда грузовиков в тоннель.

Во втором ролике всех удивил президент компании, который стоял на подвешенном в воздухе грузовике .

В третьем ролике обычный механик Volvo под колесами грузовика рассказывал обо всех преимуществах техники.

В рекламной кампании принял участие и всемирно известный актер Жан-Клод Ван Дамм, который сидел на шпагате на двух грузовиках , что разъезжались в разные стороны.

Эффект рекламы

Реклама стала вирусной, сразу набрав более 100 миллионов просмотров на ютубе.

В том году Volvo Trucks заработала 170 миллионов долларов. А сами грузовики стали покупать чаще на 46%.

John Lewis, 2016 год

Сеть супермаркетов создала рекламную кампанию John Lewis, почувствовав падение доходов.

О чем реклама

Креативщики компании придумали персонажа Монти – пингвина, который ищет любовь. В рекламном ролике мальчик, лучший друг Монти, воплощает его мечты в реальность.

Эффект рекламы

В John Lewis был рекордный рост продаж и инвестиций.

В течение часа после запуска кампания стала №1 по всему миру и набрала около 568 миллионов просмотров на всех платформах и в социальных сетях.

Реклама окупилась в восемь раз: компания заработала 179 миллионов фунтов стерлингов за одну неделю.

Интересно, что лучше всего на трогательный ролик отреагировали мужчины. В то время как женщины более нейтрально отнеслись к этой рекламе.

The Art Institute of Chicago, 2017

Кампанию Van Gogh BnB создали, чтобы пробудить интерес людей к выставке "Спален Ван Гога".

О чем реклама

В рекламе воссоздали комнату художника в реальную величину так, что мебель в ней выглядела нарисованной. Арендовать спальню Ван Гога до сих пор можно через Airbnb.

Эффект рекламы

Уже в первую неделю рекламная кампания стала известна по всему миру: ее опубликовали многие мировые СМИ.

Онлайн-продажа билетов на выставку "Спальни Ван Гога" выросла на 250% и это был самый высокий показатель посещаемости выставки за 15 лет.

Кампания собрала более 430 тысяч посетителей, что на 45% превысило поставленные цели.

Комнату забронировали в течение пяти минут после запуска рекламы.



Спальня Ван Гога / Фото Airbnb

Savlon, 2018

О чем реклама

Во многих школах мира до сих пор используют доску и мел. После того как ученик или учитель часто протирают доску, меловой порошок обычно размазывался по рукам. Savlon решила изменить отношение детей к мытью рук с помощью меловых палочек, настоянных на мили. Когда дети мыли руки, меловая пыль, которая осталась на руках, пенилась.

Эффект рекламы

Реклама вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. На каждой площадке цифры достигали миллионных значений: 5,1 миллиона взаимодействий в твиттере и 4,3 миллиона в фейсбуке. И это всего за 4 дня.

Кампания помогла завести полезную привычку мыть руки с мылом более чем 150 тысячам детей.

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Carrefour, 2019

О чем реклама

Рекламную кампанию под названием "Черный супермаркет" создали для Carrefour, французской компании розничной торговли. Carrefour протестовал против закона, который позволял продавать только 3% фермерских фруктов и овощей. 97% были незаконными, поскольку их не зарегистрировали в Официальном каталоге ЕС. Реклама призвала избавиться гибридных и пестицидных продуктов на рынке в пользу органики.

Эффект рекламы

Реклама изменила представление о бренде, а еще поспособствовала принятию нового европейского закона.

Магазины сети увеличили посещаемость на 15%.