Согласно информации, выплата 6 500 гривен будет для частичной компенсации зарплат. Она рассчитана на каждого трудоустроенного переселенца, чтобы стимулировать брать людей на работу.

Важно Дефолт России стал вопросом нескольких недель, – Шмыгаль

"За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объем работы. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10-20%, если сравнивать с началом апреля", – отметил Денис Шмыгаль.

Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению,

– сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины призвал украинцев поддержать наш отечественный бизнес – особенно малых и средних предпринимателей. Так можно помочь запустить экономику.

Кроме того, при поддержке государства уже более 400 предприятий перевезены в регионы, где нет активных боевых действий. А больше 200 – уже работают.

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