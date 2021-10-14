Но несмотря на свою занятость Маск находит время на чтение книг. Ведь в определенной степени они сформировали его мировоззрение и позволили ему стать тем, кем он есть сейчас.

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8 книг от Илона Маска

"От нуля до единицы" Ганса Питера Тиля

Эту книгу должны прочитать те, кто рассматривает создание бизнеса. Автор рассказывает, как рассчитать ценность стартапа, чтобы знать создавать ли его, к ак минимизировать расходы. И все это на собственном опыте.

"Властелин колец" Джорджа Толкина

Об этом фэнтези знает каждый – даже тот, кто не читал книгу и не видел фильма. Маск же любил читать фэнтези – они расширяли его кругозор и даже помогали понять свою роль в мире.

Герои книг, которые я читал... всегда чувствовали обязанность спасать мир,

– сказал он в интервью The New Yorker .

"Автостопом по галактике" Дугласа Адамса

Это серия юмористических научно-фантастических романов, которую Маск прочитал еще подростком в Южной Африке. Она так повлияла на него, что, когда миллиардер запустил в космос свой Tesla Roadster, он написал слова "Не паникуйте!" на лобовом стекле. Эти же слова были на обложках книг ее ранних изданиях.

"Бенджамин Франклин" Уолтера Айзексона

Бенджамин Франклин – один из "отцов-основателей" США. А также издатель, меценат, изобретатель, политик. Его биографию рекомендует почитать Маск. Ведь миллиардер неоднократно называл Франклина своим героем и успешным предпринимателем, который начал из ничего.

"Эйнштейн. Жизнь и вселенная гения" Уолтера Айзексона

Еще одна биография, написанная Айзексоном, которую полюбил Маск – о Альберте Эйнштейне. В интервью 2012 года Маск рекомендовал эту книгу, как историю о человеке, который оставил глубокий след в науке и истории человечества.

Книга основана на личных письмах Эйнштейна и исследует, как он прошел путь от молодого разочарованного офицера к лауреату Нобелевской премии.

"Фонд" Айзека Азимова

"Властелин колец" и "Фонд" воспитали в Маске ранний интерес к научной фантастике и фэнтези. Серия книг "Фонд" рассказывает о падении вымышленной Галактической империи, которая состоит из миллионов планет, заселенных людьми.

"Луна – строгий хозяин" Хайнлайна

Этот научно-фантастический роман рассказывает о событиях в недалеком будущем, когда правонарушителей с Земли отсылали на Луну. Общество все росло, а ресурсов уменьшалось – поэтому назрела революция против правителей на Луне.

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"Жизнь 3.0. Время искусственного интеллекта" Макса Теґмарка