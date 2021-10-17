Сеть супермаркетов Lidl готовится зайти в Украину, – СМИ
17 октября 2021 , 15:38Читати новину українською
Источник:Lebensmittel Zeitung
Немецкая компания Schwarz Group готовится зайти на украинский рынок. Собираются развивать здесь собственную сеть супермаркетов Lidl.
Этим будет заниматься 47-летний Адам Мишчишин. Его фамилия указана в документах.
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Мишчишин будет главным менеджером Lidl Украина. Документ о его назначении подписал гендиректор Lidl Герд Хшановски.
Конкурент для АТБ
В Украине компания будет конкурировать с сетью супермаркетов АТБ. Дело в том, что у магазинов похожая концепция.
Однако основатели бренда говорят, что рассматривают украинский рынок как интересный для внедрения нового продукта для потребителей.Обратите внимание! Пока от компании не поступало официальных заявлений относительно мест и даты открытия магазинов.
Что известно о Lidl
- Это немецкая международная сеть супермаркетов. Однако Lidl распространилась за пределы Германии еще в 1980 годы.
- Она насчитывает более 12 тысяч магазинов по всему миру.
- Супермаркеты расположены в 33 странах мира. Они есть в почти всех государствах Евросоюза, а также в Сербии, Швейцарии, Великобритании и США.
- Кстати, недавно сеть зашла на рынок Латвии. Там открыли 15 магазинов.