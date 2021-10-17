Сеть супермаркетов Lidl готовится зайти в Украину, – СМИ

Немецкая компания Schwarz Group готовится зайти на украинский рынок. Собираются развивать здесь собственную сеть супермаркетов Lidl.

Этим будет заниматься 47-летний Адам Мишчишин. Его фамилия указана в документах.

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Мишчишин будет главным менеджером Lidl Украина. Документ о его назначении подписал гендиректор Lidl Герд Хшановски.

Конкурент для АТБ

В Украине компания будет конкурировать с сетью супермаркетов АТБ. Дело в том, что у магазинов похожая концепция.

Однако основатели бренда говорят, что рассматривают украинский рынок как интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

Что известно о Lidl

Это немецкая международная сеть супермаркетов. Однако Lidl распространилась за пределы Германии еще в 1980 годы.

Она насчитывает более 12 тысяч магазинов по всему миру.

Супермаркеты расположены в 33 странах мира. Они есть в почти всех государствах Евросоюза, а также в Сербии, Швейцарии, Великобритании и США.

Кстати, недавно сеть зашла на рынок Латвии. Там открыли 15 магазинов.

Пока от компании не поступало официальных заявлений относительно мест и даты открытия магазинов.