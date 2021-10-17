Этим будет заниматься 47-летний Адам Мишчишин. Его фамилия указана в документах.

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Мишчишин будет главным менеджером Lidl Украина. Документ о его назначении подписал гендиректор Lidl Герд Хшановски.

Конкурент для АТБ

В Украине компания будет конкурировать с сетью супермаркетов АТБ. Дело в том, что у магазинов похожая концепция.

Однако основатели бренда говорят, что рассматривают украинский рынок как интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

Обратите внимание! Пока от компании не поступало официальных заявлений относительно мест и даты открытия магазинов.

Что известно о Lidl