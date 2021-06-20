Сеть McDonald's выпустила 2 новые коллекции BTS: как приобрести товар

Сотрудничество McDonald's с корейской группой BTS имело огромный успех. Именно поэтому сеть решила выпустить 2 новые линейки.

Другие памятные вещи, которые создали в сотрудничестве, уже пользующихся спросом. Болельщики перепродают на eBay бумажные пакеты, чашки и соусы под брендом BTS, что превышает стоимость оригинальных заказов.

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Компания McDonald's анонсировала 2 новые коллекции:

The Saucy Collection , где представлены рисунки участников BTS;

, где представлены рисунки участников BTS; The Melting Collection, вдохновленную хитовой песней группы "Butter".

В коллекциях есть футболки, сумки, брелки и другая одежда и аксессуары. Болельщики могут приобрести товар, который поступил в продажу с 16 июня, через корейское приложение для покупок Weverse.



Компания подготовила для поклонников одежду / Фото McDonald's



Шопер для покупок / Фото McDonald's



Мешок для плавания / Фото McDonald's

Сотрудничество McDonald's со звездами

Сотрудничество с молодыми художниками и творцами стало огромным для сетей фаст-фуда в 2020 году и продолжает развиваться в 2021 году. Соглашения помогли брендам установить связь с клиентами и часто попадали в социальные сети как тенденции TikTok.

Еда BTS состоит из существующих пунктов меню, чтобы привлечь клиентов.