Сеть АЗС-лоукостеров ликвидировала более 120 из 140 своих станций: в чем причина

Сеть АЗС SunOil сообщила о прекращении работы большинства своих станций. С 1 февраля 2022 года компания будет оказывать услуги только в нескольких регионах Украины.

Автозаправочные станции SunOil продолжат работу только в Харькове и Харьковской области, Сумской области и Новгороде-Северском Черниговской области. Таким образом, сеть АЗС сократилась со 140 до менее 20 представительств.

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Почему SunOil ликвидировала большинство своих АЗС

По официальной информации SunOil, компания закрыла большинство своих АЗС "в связи с досрочным прекращением договоров аренды".

Со своей стороны ООО ТД "Санойл" гарантирует исполнение своих обязательств перед контрагентами. Компания рассмотрит все возможные варианты выхода из этой ситуации с каждым партнером в индивидуальном порядке,

– говорится в сообщении компании.

Что известно о компании SunOil Сеть АЗС-лоукостеров, запущена в 2014 году. Входила в десятку крупнейших АЗС по количеству представительств в Украине. 140 станций находились под Киевом, в Кривом Роге, Харькове, Одессе, Виннице и других областных центрах страны.

Первые проблемы на АЗС SunOil начались в конце января 2022 года. Тогда у компании якобы возникли сложности с поставщиками топлива.

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