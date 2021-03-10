Стриминговий сервис Disney+ поражает успехом. На него подписались 100 миллионов людей только за 16 месяцев его существования. Стоит отметить, что Netflix достиг такой отметки только через 3 года после начала работы.

Об успехе рассказал генеральный директор Disney Боб Чапек. Он назвал это огромным достижением.

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Чапек подчеркнул, что такое количество подписчиков вдохновила компанию быть более амбициозными и значительно увеличить инвестиции в разработку высококачественного контента.

Сначала в Disney+ была такая цель – получить 60 – 90 миллионов подписчиков до ноября 2024 года. Теперь компания изменила свой прогноз – ожидает, что Disney+ будет иметь от 230 до 260 миллионов подписчиков до 2024 года.

К слову! В первый день работы компания зарегистрировала 10 миллионов подписчиков, а к концу первого квартала – 26,5 миллиона.

Что известно о сервисе Disney+

Disney сделала свой стриминговий сервис именно для семейных фаворитов. Компании удалось открыть сервис всего через несколько месяцев после того, как Disney сказал инвесторам, что планирует более активно продвигать потоковую передачу.

Уже в октябре 2019 компания начала реструктурировать свои медиа и развлекательные подразделения, чтобы больше сосредоточиться на Disney+.

Потоковый сервис Disney выпустил ряд популярных сериалов с момента своего запуска. В частности, 2 сезона "Мандалорца" и первый сериал Marvel "ВандаВижн".