Сервис такси Uklon вышел на рынок Молдовы
Источник:AIN.ua
Украинский онлайн-сервис по вызову такси Uklon объявил о выходе на рынок Молдовы. 6 декабря компания приступила к работе в столице страны.
Жители и гости Кишинева получили локализованное приложение, работающее по аналогичной украинской системе. С его помощью можно вызвать автомобиль, выбрав класс и способ оплаты.
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Uklon на рынке Молдовы
В настоящее время компания работает над увеличением количества водителей. Как и украинские водители, они работают через приложение, в котором фильтруют заказы по направлению, стоимости, классу автомобиля и видят финальную точку маршрута.
Что известно об UklonУкраинский онлайн-сервис перевозок, основанный в 2009 году в Киеве. Кроме столицы в Украине ведет деятельность в Днепре, Львове, Одессе и еще 23 городах. Компания имеет более 1 500 корпоративных клиентов, а количество работников составляет 400 человек.
В компании отмечают, что их главный конкурент на рынке Молдовы – сервис "Яндекс".
Для нас это одновременно и большая радость, и непростой вызов! Это начало большого нового раздела международной истории компании,
– отметил соучредитель сервиса Сергей Смусь.
В рамках конференции IT Arena 2021 СЕО компании рассказывал, что запуск в Молдове – это тестовая экспансия. Uklon планирует масштабироваться и в других странах.
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