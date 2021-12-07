Сервис такси Uklon вышел на рынок Молдовы

Украинский онлайн-сервис по вызову такси Uklon объявил о выходе на рынок Молдовы. 6 декабря компания приступила к работе в столице страны.

Жители и гости Кишинева получили локализованное приложение, работающее по аналогичной украинской системе. С его помощью можно вызвать автомобиль, выбрав класс и способ оплаты.

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Uklon на рынке Молдовы

В настоящее время компания работает над увеличением количества водителей. Как и украинские водители, они работают через приложение, в котором фильтруют заказы по направлению, стоимости, классу автомобиля и видят финальную точку маршрута.

Что известно об Uklon Украинский онлайн-сервис перевозок, основанный в 2009 году в Киеве. Кроме столицы в Украине ведет деятельность в Днепре, Львове, Одессе и еще 23 городах. Компания имеет более 1 500 корпоративных клиентов, а количество работников составляет 400 человек.

В компании отмечают, что их главный конкурент на рынке Молдовы – сервис "Яндекс".

Для нас это одновременно и большая радость, и непростой вызов! Это начало большого нового раздела международной истории компании,

– отметил соучредитель сервиса Сергей Смусь.

В рамках конференции IT Arena 2021 СЕО компании рассказывал, что запуск в Молдове – это тестовая экспансия. Uklon планирует масштабироваться и в других странах.

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