Семейный ресторан в Канаде увеличил доходы на 460% во время пандемии: как владельцам это удалось

Семейная сеть небольших ресторанов средиземноморской фьюжн-кухни Tahinis в течение пандемии увеличила свои доходы на 460%. Канадские владельцы вкладывали выручку бизнеса в биткойн с августа 2020 года.

За последний год продажи бизнеса превысили 8 миллионов долларов. В настоящее время сети принадлежит 8 ресторанов, а в следующем году семья планирует открыть еще 20.

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Стратегия владельцев ресторанов

Соучредитель сети Али Хамам сообщил, что он с братом Омаром продолжали ежемесячно инвестировать в криптовалюту даже тогда, когда ее стоимость превышала 64 тысячи долларов.

Сначала владельцы хотели таким образом просто избежать инфляции, однако сейчас стратегия оказалась в разы более выгодной, чем планировалось.

Стоимость мяса птицы повысилась на 45%, говядины – на 25%, импортных товаров и специй – на 65%. Рост цены биткойна превосходит все возможные показатели инфляции, поэтому мы приняли очень правильное решение,

– комментирует Али Хамам.

К слову, Tahinis является первой в мире сетью ресторанов, инвестировавшей все свои денежные резервы в криптовалюту. Владельцы сберегают оборотный капитал наличными в течение нескольких месяцев, а чистую прибыль переводят в биткойны. Теперь сеть ресторанов сотрудничает с десятками мелких предприятий, которым помогает применять собственную успешную стратегию трейдинга.