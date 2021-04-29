Группа инвесторов McDonald's требует увольнения 2 членов правления компании. Они обвиняют их в плохом расследовании "романтического" скандала со Стивом Истербруком, который произошел в 2019 году.

Инвестиционная группа CtW и контроллер Нью-Йорка Скотт Стрингер создали письмо. В нем призвали главу McDonald's Энрике Эрнандеса-младшего и голову Комиссионного комитета Ричарда Ленни снять с правления.

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Позиция инвесторов

Они считают именно этих 2 руководителей наиболее ответственными за ложное и управляемое расследование правления ексгендиректора Стива Истербрука.

В заявлении относительно письма представитель McDonald's заявил, что совет стремится "постоянно обновляться", и компания полностью расследует все обвинения в нарушении прав Истербрука.

Инвесторы просят других акционеров McDonald's проголосовать против членов правления, чтобы выразить поддержку подотчетности директора и политике нулевого вознаграждения в случаях сексуальных нарушений.

Секс-скандал в McDonald's: что известно

Истербрук ушел в отставку после того, как правление начало расследовать его отношения с подчиненным в 2019 году.



Стив Истербрук / Фото clicklancashire

Истербрук пошел с компенсацией и выплатами на сумму в более 44 миллионов долларов, поскольку его уволили "без причины".

Справка. Согласно корпоративной этики McDonald's, личные отношения между работниками категорически запрещены.