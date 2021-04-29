Секс-скандал в McDonald's: инвесторы требуют уволить 2 руководителей из-за плохого расследования
Группа инвесторов McDonald's требует увольнения 2 членов правления компании. Они обвиняют их в плохом расследовании "романтического" скандала со Стивом Истербруком, который произошел в 2019 году.
Источник:Business Insider
Инвестиционная группа CtW и контроллер Нью-Йорка Скотт Стрингер создали письмо. В нем призвали главу McDonald's Энрике Эрнандеса-младшего и голову Комиссионного комитета Ричарда Ленни снять с правления.
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Позиция инвесторов
Они считают именно этих 2 руководителей наиболее ответственными за ложное и управляемое расследование правления ексгендиректора Стива Истербрука.
В заявлении относительно письма представитель McDonald's заявил, что совет стремится "постоянно обновляться", и компания полностью расследует все обвинения в нарушении прав Истербрука.
Инвесторы просят других акционеров McDonald's проголосовать против членов правления, чтобы выразить поддержку подотчетности директора и политике нулевого вознаграждения в случаях сексуальных нарушений.
Секс-скандал в McDonald's: что известно
Истербрук ушел в отставку после того, как правление начало расследовать его отношения с подчиненным в 2019 году.
Стив Истербрук / Фото clicklancashire
Истербрук пошел с компенсацией и выплатами на сумму в более 44 миллионов долларов, поскольку его уволили "без причины".
В августе 2020 года McDonald's подал в суд на Истербрука с требованием вернуть исходное дело, утверждая, что дальнейшее расследование показало сексуальные отношения между бывшим генеральным директором и 3 другими работниками McDonald's, которые Истербрук пытался скрыть.
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