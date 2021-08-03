Глава компании Джей Аллен Брэк решил уйти с должности, мотивируя такое решение "поиском новых возможностей". Его место разделят бывшая лидер Vicarious Vision Дженнифер О'Нил и бывший вице-президент Xbox Майк Ибарра.

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Детали скандала

Джей Аллен Брэк занимал должность главы компании с 2018 года. 22 июля 2021 года штат Калифорния подал иск против компании, ссылаясь на многочисленные жалобы работниц Blizzard Activision о сексуальных домогательствах, дискриминации и других проявлениях харассмента внутри предприятия.

Компания опровергала обвинения, после чего из нее массово начали увольняться сотрудники. Кроме этого, множество сторонников видеоигр производства Blizzard Activision объявили бойкот их продукции в сети.

Работники, которые покинули компанию, предоставили владельцу Blizzard Activision список из 4 требований, где просили усилить аудит руководителей и ввести другие изменения, которые бы обеспечили равноправие всех сотрудников в их карьерных возможностях.

О'Нил и Ибарра будут способствовать улучшению атмосферы внутри компании и помогут решить все недоразумения,

– заявил после их назначения СЕО Blizzard Activision Бобби Котик.

К слову, прямых инцидентов харассмента со стороны Джея Аллена Брэка не зафиксировано, однако его обвинили в поддержке и содействии соответствующей атмосферы в коллективе.