Секреты успеха TikTok: шансы опередить Instagram растут
Источник:Entrepreneur
Индустрия социальных сетей стремительно развивается. Instagram, который запустился как приложение для обмена фотографиями, превратился во вторую по популярности платформу социальных сетей, после его старшего брата Facebook, который приобрел приложение за 1 миллиард долларов. В чем отличие истории TikTok, которая угрожает отобрать у Instagram второе место по популярности.
За последние годы развитие TikTok показала, что это особая социальная медиаплатформа с одной уникальным преимуществом, о которой частую молчат. Речь идет о том, что TikTok обеспечивает значительно более глубокий и достоверный взгляд на жизнь влиятельных лиц, чем другие социальные медиаплатформе.
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Это, несомненно способствует недавнему всплеску популярности приложения и тому факту, что сейчас это приложение лидирует по количеству загрузок. Так что же делает TikTok такой популярной соцсетью, и что она дает собственным пользователям такого, чего нет в других социальных сетях?
Здесь все более понятно и меньше пафоса
Если полистать Instagram, можно подумать, что каждый человек на этой платформе живет идеальной жизнью. Дизайнерская одежда, пятизвездочные блюда, экзотические отпуска и спортивные автомобили заполняют ленты Instagram. Каждый пытается нарисовать идеальную картину. Это очень сценарно.
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Такими действиями, они одновременно устанавливают настолько высокую планку, что это превращается в игру – нужно постоянно пытаться поднять эту планку, не позволяя ей упасть. Когда в последний раз вы видели, чтобы влиятельный человек разместив гламурную фотографию на экзотическом фоне, следующим фото запостил селфи без макияжа? На Instagram вы такого не увидите сейчас и наверняка не увидите в будущем.
После размещения фотографии в бунгало над водой на Бали, очевидно никто не планирует размещать фотографию себя и своих друзей в дешевой сети фастфудов. TikTok, однако, является полной противоположностью. Контент здесь более оперативный и менее постановочный.
Инфлюенсеры чувствуют себя более комфортно, снимая случайные видеоклипы, а не анонсируя их заранее и не пытаясь сделать их идеальными. Именно эта подлинность и нравится пользователям. Они получают возможность увидеть настоящую личность тех, за кем они следят.
Атмосфера сосредоточена на веселье и смехе
В целом, атмосфера в TikTok гораздо легче, чем в Instagram. Один и тот же пользователь Instagram, который размещает фотографии, что выглядят как высококлассные модные съемки, также размещает на TikTok и смешное видео с танцевальными задачами в "трениках".
Если бы вы следитли только за лентой Instagram известного человека, вы бы никогда не узнали, что у него есть игривая и менее серьезная сторона. Среднестатистический пользователь социальных сетей не воспринимает фотографии поездок на Бали, частных самолетов и шопинга в Gucci.
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Но именно реальную сторону, по убеждению влиятельных людей, желающих видеть их подписчики. TikTok продолжает привлекать новых пользователей, а инфлюенсеры все больше понимают, что их влияние значительно существеннее, когда базируется на реальных событиях. Отображение этого уже есть в Instagram, в частности, через функцию Stories.
Не надо идеальных ракурсов и подписей
На TikTok никто не пытается найти идеальный ракурс или написать идеальный пост. Прокрутите самый популярный контент на платформе TikTok, и вы увидите, что в 99% случаев он естественный и веселый. Глупые танцы. Веселые испытания. Много смеха. На TikTok инфлюенсеры держатся более свободно, и это позволяет их подписчикам общаться с ними гораздо более доверительно, чем на Instagram.
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TikTok поощряет взаимодействие между пользователями
Веселая и легкомысленная атмосфера TikTok отчасти обусловлена его функциями, которые способствуют веселому общению. Функция "Дуэт" позволяет пользователям разделить экран с другими пользователями или создать дуэт с дуэтным видео, которое уже существует. Можно создать даже бесконечный дуэт. Эта веселая функция, которая затягивает пользователя, поощряет его к взаимодействию с другими, а не на поверхностное созерцания образа жизни других.
Когда инфлюенсер планирует пост в Instagram, его цель – набрать как можно больше лайков и комментариев, одновременно для удержания текущих подписчиков и привлечения новых. В TikTok, с другой стороны, знаменитости и влиятельные люди участвуют в дуэтах со своими подписчиками.
Instagram стал бизнесом для влиятельных людей, а TikTok – это "бегство" от серьезности
Несомненно Instagram оказался очень прибыльной платформой для инфлюенсеров: от сделок с брендами и спонсорских постов к запуску собственных брендов для миллионов людей.
Благодаря возможностям, которые открываются на Instagram, появилось большое количество контента, который сделан профессионально и соответственно размещен и просчитан. А TikTok стал местом, куда могут "убежать" инфлюенсеры.
Помните, что большинство ведущих инфлюенсеров – очень творческие личности. Часть этого творчества теряется, когда они превращают их дело на бизнес. Хотя многие рассматривают TikTok как возможность для бизнеса, большинство все же видит в нем веселый простор для творчества, где можно выкладывать случайные вещи и просто развлекаться.