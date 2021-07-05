За последние годы развитие TikTok показала, что это особая социальная медиаплатформа с одной уникальным преимуществом, о которой частую молчат. Речь идет о том, что TikTok обеспечивает значительно более глубокий и достоверный взгляд на жизнь влиятельных лиц, чем другие социальные медиаплатформе.

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Это, несомненно способствует недавнему всплеску популярности приложения и тому факту, что сейчас это приложение лидирует по количеству загрузок. Так что же делает TikTok такой популярной соцсетью , и что она дает собственным пользователям такого, чего нет в других социальных сетях?

Здесь все более понятно и меньше пафоса

Если полистать Instagram, можно подумать, что каждый человек на этой платформе живет идеальной жизнью. Дизайнерская одежда, пятизвездочные блюда, экзотические отпуска и спортивные автомобили заполняют ленты Instagram. Каждый пытается нарисовать идеальную картину. Это очень сценарно.

Ким Кардашян щеголяет собственным пушистым суперкросовером Lamborghini Urus:

Такими действиями, они одновременно устанавливают настолько высокую планку, что это превращается в игру – нужно постоянно пытаться поднять эту планку, не позволяя ей упасть. Когда в последний раз вы видели, чтобы влиятельный человек разместив гламурную фотографию на экзотическом фоне, следующим фото запостил селфи без макияжа? На Instagram вы такого не увидите сейчас и наверняка не увидите в будущем.

После размещения фотографии в бунгало над водой на Бали, очевидно никто не планирует размещать фотографию себя и своих друзей в дешевой сети фастфудов. TikTok, однако, является полной противоположностью. Контент здесь более оперативный и менее постановочный.

Инфлюенсеры чувствуют себя более комфортно, снимая случайные видеоклипы , а не анонсируя их заранее и не пытаясь сделать их идеальными. Именно эта подлинность и нравится пользователям. Они получают возможность увидеть настоящую личность тех, за кем они следят.

Атмосфера сосредоточена на веселье и смехе

В целом, атмосфера в TikTok гораздо легче, чем в Instagram. Один и тот же пользователь Instagram, который размещает фотографии, что выглядят как высококлассные модные съемки, также размещает на TikTok и смешное видео с танцевальными задачами в "трениках".

Если бы вы следитли только за лентой Instagram известного человека, вы бы никогда не узнали, что у него есть игривая и менее серьезная сторона. Среднестатистический пользователь социальных сетей не воспринимает фотографии поездок на Бали, частных самолетов и шопинга в Gucci.

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Но именно реальную сторону, по убеждению влиятельных людей, желающих видеть их подписчики. TikTok продолжает привлекать новых пользователей, а инфлюенсеры все больше понимают, что их влияние значительно существеннее, когда базируется на реальных событиях. Отображение этого уже есть в Instagram, в частности, через функцию Stories.

Не надо идеальных ракурсов и подписей

На TikTok никто не пытается найти идеальный ракурс или написать идеальный пост. Прокрутите самый популярный контент на платформе TikTok, и вы увидите, что в 99% случаев он естественный и веселый. Глупые танцы. Веселые испытания. Много смеха. На TikTok инфлюенсеры держатся более свободно, и это позволяет их подписчикам общаться с ними гораздо более доверительно, чем на Instagram.

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TikTok поощряет взаимодействие между пользователями

Веселая и легкомысленная атмосфера TikTok отчасти обусловлена его функциями, которые способствуют веселому общению. Функция "Дуэт" позволяет пользователям разделить экран с другими пользователями или создать дуэт с дуэтным видео, которое уже существует. Можно создать даже бесконечный дуэт. Эта веселая функция, которая затягивает пользователя, поощряет его к взаимодействию с другими, а не на поверхностное созерцания образа жизни других.

Когда инфлюенсер планирует пост в Instagram, его цель – набрать как можно больше лайков и комментариев , одновременно для удержания текущих подписчиков и привлечения новых. В TikTok, с другой стороны, знаменитости и влиятельные люди участвуют в дуэтах со своими подписчиками.

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Instagram стал бизнесом для влиятельных людей, а TikTok – это "бегство" от серьезности

Несомненно Instagram оказался очень прибыльной платформой для инфлюенсеров: от сделок с брендами и спонсорских постов к запуску собственных брендов для миллионов людей.

Благодаря возможностям, которые открываются на Instagram, появилось большое количество контента, который сделан профессионально и соответственно размещен и просчитан. А TikTok стал местом, куда могут "убежать" инфлюенсеры.