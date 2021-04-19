Илон Маск – второй самый богатый человек мира после Джеффа Безоса. Основатель Tesla и SpaceX поделился, как смог достичь такого успеха.

"Работайте как в аду"

Илон Маск часто работает от 80 до 100 часов в неделю . Чрезмерная настойчивость сильно увеличивает шансы на успех.

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Если другие люди работают 40 часов, а вы – 100 часов, то за 4 месяца вы добьетесь того, на что им понадобится целый год,

– объясняет Маск.

Рискуйте в молодости

Маск советует брать риски, особенно пока еще молоды. Он объясняет это тем, что по мере взросления возрастает количество обязанностей, поэтому рисковать стоит рано, пока еще нет семьи и детей.

Будьте другими

Маск заработал 180 миллионов долларов, продав свой стартап PayPal. Этих денег достаточно, чтобы купить дом и безбедно жить до конца жизни. Но Илон Маск вложил эти деньги в свои следующие компании:

100 миллионов долларов в SpaceX;

70 миллионов долларов в Tesla;

10 миллионов долларов в Solar City.

Не бойтесь неудач

Интересно, что Маск и сам не верил в свою компанию Tesla – он считал, что скорее всего она потерпит неудачу, но все-таки рискнул. Свое решение он объяснил желанием изменить представление мира о том, что электрокары медленные и некрасивые.

Если что-то весьма важное, попробуйте, даже если вероятный результат – неудача,

– сказал Маск.



Два детища Маска – автомобиль Tesla, запущенный ракетой SpaceX / Фото SpaceX

Никогда не прекращайте учиться

Маск считает, что в этом мире неограниченных знаний всегда есть что-то новое, чему можно научиться. Еще в детстве он прочитал всю "Энциклопедию Британника". Даже сегодня он тратит несколько часов на чтение.

Инвестируйте в совершенствование продукта, а не в рекламу

Маск считает, что вместо рекламы следует потратить деньги и время на совершенствование продукта.

Приведут ли эти усилия к улучшению продукта или услуги? Если нет, я прекращаю эти усилия,

– объясняет Маск.

Tesla никогда не тратила денег просто на рекламу. Вместо этого они сосредотачиваются на инвестициях в R&D и дизайн. Хороший и качественный продукт уже и будет саморекламой.

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Делайте мир лучше

Маск считает, что успешен тот продукт или услуга, которые являются полезными и имеют определенную ценность для пользователей. Такую ценность можно найти в маленькой игре или приложении, что позволяет обмен фотографиями. Понимание полезности своей работы – мотивирует.