Но можем ли мы описать, почему Маск является таким, какой он есть? И можем ли мы не только количественно определить те вещи, которые делают Илона Маска таким успешным, но и начать воплощать их в своей собственной жизни? Это довольно не просто, но предполагаем, что это возможно.

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Рэнди Гарн, писатель, автор бестселлера "Процветание 6 стратегий на пути к материальному и духовному благополучию", на протяжении длительного времени изучал и оценивал деятельность Илона Маска. В результате этого исследования он наработал пять различных причин, объясняющих, почему Илон Маск настолько успешен.

"Нет" еще не означает ничего

Есть история, о которой первая жена Маска рассказывала, о нем еще в колледже. На одном из своих тестов он получил 98%. Будучи перфекционистом, он пошел к своему профессору и заставил изменить его баллы на 100%. Сейчас многие из вас прочтут это и подумают: Для чего? Какой смысл это делать? Я был бы доволен 98%.

Я чувствую себя точно так же. Но эта небольшая, простая деталь является определяющей,

– утверждает Рэнди Гарн.

Те 2 процента, которые отделяли Илона Маска от его текущего балла и совершенства, звучали для него как гигантское "нет". Но он не принял бы "нет" в ответ. Даже если бы это было на 2% "нет". Это на 100% означало для него "нет". Он вероятно попал в неудобную ситуацию, разговаривая со своим профессором, и имел с профессором нелегкий разговор, которого многие избегают. Но в конце концов он добился своего. Почему? Потому что "нет" для него ничего не значило.

Если мы сможем преодолеть первоначальный страх, когда нам скажут "нет", и поймем, что это на самом деле еще ничего не значит, нам будет значительно лучше жить. Сколько возможностей потеряно через наш страх переспросить?

Единственная и непоколебимая сфокусированность

Маск в совершенстве овладел искусством оставаться сосредоточенным. Действительно, в период становления Tesla было время, когда нужно решить конкретную проблему, поэтому Маск спал под своим столом и работал 75 часов в неделю, пока эта проблема не была решена.

Умение фокусироваться важная черта / Фото Bloomberg

Он не думал ни о чем другом. Его внимание не отвлекали другие, утомительные задачи. Все, на чем он концентрировался, это на поставленной задаче. Теперь посмотрите на Tesla: это процветающий гигант, который меняет автомобильный мир. Конечно, она не была бы такой, если бы Илон Маск не был на переднем плане.

Эта сосредоточенность позволила Маску в совершенстве овладеть искусством вхождения в "состояние потока" – "психическое состояние, в котором человек, выполняющее какую-либо деятельность, полностью погружен в ощущение энергичной сосредоточенности, полной вовлеченности и удовольствия от процесса деятельности". Это состояние потока достигается только тогда, когда человек может работать, не отвлекаясь на другие, менее значимые задачи.

Подумайте о своей работе и о том, как вы выполняете свои повседневные задачи. Как часто вы отвлекаетесь от работы? Как часто что-то незначительное по масштабу отвлекает ваше внимание, делая вас менее продуктивным и менее эффективным? Как вы можете спланировать свой день так, чтобы завершить одну задачу, а затем перейти к следующей, эффективно, с воодушевлением и целенаправленно?

Трудовая этика, которая питается страстью

Есть еще один фактор, который помогает Маску войти в состояние потока и оставаться в нем, связан с качеством работы, которую он выполняет. Маск – идеальный пример человека, чья трудовая этика подпитывается его страстью. Ему нравится то, что он делает, потому что он делает то, что любит. Его страсть к своей работе настолько сильна, что она подпитывает его ночные смены, мотивирует его на 80-часовые рабочие недели и, как мы упоминали выше, сон под столом.

Правда в том, что если мы находим восторг в работе, которую мы делаем, работа перестает казаться работой. Она превращается в миссию или игру, и мы получаем удовольствие от того, что делаем. Восьмидесяти часовые рабочие недели не воспринимаются как рабочие недели, так как наша страсть питает нас.

Думать о великом, думая о малом

Многие из грандиозных идей Илона Маска рождаются из маленьких вопросов. Как удобнее проехать транзитом Калифорнию? Железная дорога – электрическая железная дорога – электрическая железная дорога, проходящая через огромный железнодорожный тоннель, прорытый в склоне горы.

Первичный вопрос всегда маленький, а вот ответы постепенно становятся все больше. Затем он берет каждый ответ на вопрос и пытается воплотить его в жизнь наилучшим возможным способом. Способом Илона Маска.

Ищите простые ответы на сложные вопросы / Фото Fundwiser

Итак, найдите небольшую идею. Дайте очевидные ответы, а затем добавьте к ним свою изюминку и настойчиво продвигайте их. Большие идеи всегда рождаются из маленьких мыслей.

Здоровая и непоколебимая интенсивность

Маск, очевидно, находится в постоянной напряженности. На самом деле каждая из четырех черт, описанных выше, культивируется только теми, кто обладает определенной интенсивностью в работе. Однако Маск делает это в здоровой и конструктивной манере.