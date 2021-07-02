Хотя лето и пора отпусков и отдыха, никогда не помешает немного отдохнув, дать своему мозгу порцию интересной информации для размышления. Особенно, если это советы и опыт от успешных руководителей топовых украинских компаний.

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В этих пяти книгах от гуру украинского бизнеса, вы получите не только знания об условиях и реалиях современного украинского бизнеса, но и идеи, которые возможно помогут вам стать успешным предпринимателем и достичь новых вершин в бизнесе.

"Big money. Принципы первых" авторства Евгения Черняка

Первая часть бестселлера Евгения Черняка / Фото Bookinstein

Евгений Черняк – автор популярного YouTube-канала Big Money. На написание книги "Принципы первых" его вдохновил собственный проект Big Money, в рамках которого он встречается с успешными украинскими предпринимателями и владельцами крупных бизнесов, среди которых:

Вячеслав Климов (соучредитель "Новая Почта"),

Василий Хмельницкий (владелец инвестгруппы UFuture),

Владислав Чечеткин (владелец Rozetka),

Александр Галицкий (основатель Almaz Capital Partners),

Борис Ложкин (основатель медиахолдинга UMH),

Виталий Антонов (основатель "Концерн Галнафтогаз").

Книга, в которой 11 известных предпринимателей раскрывают свои секреты успеха, является абсолютным бизнес-бестселлером Украины.

"Big Money. Принципы первых. Книга 2" авторства Евгения Черняка

Вторая часть бестселлера Евгения Черняка / Фото Yakaboo

Это вторая книга из серии "Принципы первых". Она о разумных и успешных бизнес-леди, среди которых, в частности:

Лера Бородина (основатель сервиса аренды платьев Oh My Look !, соучредитель бьюти-пространства G.Bar, So DoDo и LAVLA),

Марина Авдеева (соучредитель и управляющий акционер страховой компании "Арсенал Страхование"),

Ольга Гуцал (владелица компании "Камион-Оил" и ювелирного салона "Абрикос"),

Виктория Тигипко (основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, президент Одесского международного кинофестиваля),

Елена Гудкова (основатель благотворительной барахолки "Кураж Базар").

Они управляют компаниями и вдохновляют своими поступками тысячи человек. Героини этой книги не оправдывают свои неудачи обстоятельствами, а ищут и находят возможности.

Смотрите проморолик канала Big Money:

"Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего" авторства Тимура Вороны

Соучредитель Monobank делится секретами успеха / Фото Rozetka

Дмитрий Дубилет – один из самых медийных, положительных и эффективных предпринимателей страны. Кажется, все, за что он берется, у него получается. Как он добивается своего? Книга состоит из девяти разделов , основанных на личном опыте Дмитрия. В бестселлере речь идет о практических вещах и о том, что вдохновляет: разработка бизнес-идей, построение команды, маркетинг, продажи, а также 50 идей, как воплотить принципы Дмитрия и добиться своего.

"Пятилетка Бахматова. Книга для тех, кто хочет действовать" авторства Максима Бахматова

Советник мэра Киева рассказывает собственный опыт / Фото Yakaboo

Книга об эффективности, умение управлять временем и другими ресурсами. Его имя знакомо каждому, кто хотя бы раз смотрел Comedy Club UA, следил за развитием ВДНХ и внедрением инноваций в Украине. Автор борется с незаконным строительством в городе, внедряет 4G в метро и наводит порядок на дорогах. Однако мало кто знает, с чего начинался его путь эффективного управленца. В книге автор делится историями и воспоминаниями о последних пяти лет деятельности , начиная от участия в благотворительном проекте "Частица сердца", периодах ВДНХ и UNIT.City, заканчивая приходом в мэрию Киева на пост советника. Бахматов доказывает – возможно абсолютно все.

"Бизнес по-одесски. Как построить сеть, не потеряв себя" авторы Савва Либкин и Антон Фридлянд

Весь колорит одесского ресторанного бизнеса в одной книге / Фото Rozetka

Савва Либкин – успешный украинский ресторатор, визионер ресторанной премии "Соль" и хранитель традиций одесской кухни. В своих бизнес-мемуарах Савва делится собственным опытом:

как открыть ресторан и не "прогореть",

как с помощью правильного позиционирования создавать очереди в рестораны,

секретами ведения бизнеса в периоды кризиса и тем,

как фокусировка бизнеса помогает сделать его уникальным и успешным.

Эта книга – инсайдерские откровения от настоящего гуру ресторанного бизнеса, ведь автор приводит честный анализ побед и ошибок, которые успел совершить в жизни.