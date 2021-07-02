Хотя лето и пора отпусков и отдыха, никогда не помешает немного отдохнув, дать своему мозгу порцию интересной информации для размышления. Особенно, если это советы и опыт от успешных руководителей топовых украинских компаний.
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В этих пяти книгах от гуру украинского бизнеса, вы получите не только знания об условиях и реалиях современного украинского бизнеса, но и идеи, которые возможно помогут вам стать успешным предпринимателем и достичь новых вершин в бизнесе.
"Big money. Принципы первых" авторства Евгения Черняка
Первая часть бестселлера Евгения Черняка / Фото Bookinstein
Евгений Черняк – автор популярного YouTube-канала Big Money. На написание книги "Принципы первых" его вдохновил собственный проект Big Money, в рамках которого он встречается с успешными украинскими предпринимателями и владельцами крупных бизнесов, среди которых:
- Вячеслав Климов (соучредитель "Новая Почта"),
- Василий Хмельницкий (владелец инвестгруппы UFuture),
- Владислав Чечеткин (владелец Rozetka),
- Александр Галицкий (основатель Almaz Capital Partners),
- Борис Ложкин (основатель медиахолдинга UMH),
- Виталий Антонов (основатель "Концерн Галнафтогаз").
Книга, в которой 11 известных предпринимателей раскрывают свои секреты успеха, является абсолютным бизнес-бестселлером Украины.
"Big Money. Принципы первых. Книга 2" авторства Евгения Черняка
Вторая часть бестселлера Евгения Черняка / Фото Yakaboo
Это вторая книга из серии "Принципы первых". Она о разумных и успешных бизнес-леди, среди которых, в частности:
- Лера Бородина (основатель сервиса аренды платьев Oh My Look !, соучредитель бьюти-пространства G.Bar, So DoDo и LAVLA),
- Марина Авдеева (соучредитель и управляющий акционер страховой компании "Арсенал Страхование"),
- Ольга Гуцал (владелица компании "Камион-Оил" и ювелирного салона "Абрикос"),
- Виктория Тигипко (основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, президент Одесского международного кинофестиваля),
- Елена Гудкова (основатель благотворительной барахолки "Кураж Базар").
Они управляют компаниями и вдохновляют своими поступками тысячи человек. Героини этой книги не оправдывают свои неудачи обстоятельствами, а ищут и находят возможности.
Смотрите проморолик канала Big Money:
"Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего" авторства Тимура Вороны
Соучредитель Monobank делится секретами успеха / Фото Rozetka
Дмитрий Дубилет – один из самых медийных, положительных и эффективных предпринимателей страны. Кажется, все, за что он берется, у него получается. Как он добивается своего? Книга состоит из девяти разделов, основанных на личном опыте Дмитрия. В бестселлере речь идет о практических вещах и о том, что вдохновляет: разработка бизнес-идей, построение команды, маркетинг, продажи, а также 50 идей, как воплотить принципы Дмитрия и добиться своего.
"Пятилетка Бахматова. Книга для тех, кто хочет действовать" авторства Максима Бахматова
Советник мэра Киева рассказывает собственный опыт / Фото Yakaboo
Книга об эффективности, умение управлять временем и другими ресурсами. Его имя знакомо каждому, кто хотя бы раз смотрел Comedy Club UA, следил за развитием ВДНХ и внедрением инноваций в Украине. Автор борется с незаконным строительством в городе, внедряет 4G в метро и наводит порядок на дорогах. Однако мало кто знает, с чего начинался его путь эффективного управленца. В книге автор делится историями и воспоминаниями о последних пяти лет деятельности, начиная от участия в благотворительном проекте "Частица сердца", периодах ВДНХ и UNIT.City, заканчивая приходом в мэрию Киева на пост советника. Бахматов доказывает – возможно абсолютно все.
"Бизнес по-одесски. Как построить сеть, не потеряв себя" авторы Савва Либкин и Антон Фридлянд
Весь колорит одесского ресторанного бизнеса в одной книге / Фото Rozetka
Савва Либкин – успешный украинский ресторатор, визионер ресторанной премии "Соль" и хранитель традиций одесской кухни. В своих бизнес-мемуарах Савва делится собственным опытом:
- как открыть ресторан и не "прогореть",
- как с помощью правильного позиционирования создавать очереди в рестораны,
- секретами ведения бизнеса в периоды кризиса и тем,
- как фокусировка бизнеса помогает сделать его уникальным и успешным.
Эта книга – инсайдерские откровения от настоящего гуру ресторанного бизнеса, ведь автор приводит честный анализ побед и ошибок, которые успел совершить в жизни.
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