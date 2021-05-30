Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в апреле 2021 британским маркетинговым агентством OnePoll по заказу компании Herbalife Nutrition. Эксперты опросили более 25 000 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет из 35 стран. В Украине в опросе приняли участие более 1 тысячи человек.

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В целом опрос Украинские показывает позитивные настроения по ведению собственного бизнеса - как среди предпринимателей, так и среди тех, кто еще не открыл собственное дело. Например, фактически 92% опрошенных так или иначе сходятся во мнении, что сейчас лучшее время, чтобы начать собственный бизнес .

Если говорить о сфере деятельности, где украинцы хотели бы открыть бизнес, то лидером является торговля (30% опрошенных). Второе место разделяют сфера питания и профессиональные услуги – по 14% . При этом открыть бизнес в области технологий хотели бы 13% респондентов , что меньше мирового показателя (24%).

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В то же время респонденты имеют определенные опасения: наиболее часто среди факторов, которые заставляют воздержаться от открытия собственного дела, вспоминают отсутствие начальных инвестиций (почти 40% респондентов). Еще одним из барьеров 37% украинцев считают риски и ограничения, связанные с пандемией . Также 28% опасаются недостаточной финансовой поддержки и отсутствия знаний о рынке.

Сфера прямых продаж является хорошей коммуникационной платформой для развития собственного бизнеса. Ведь построить свое дело с нуля здесь легче, чем в любой другой отрасли. В том числе благодаря финансовому вопросу - входной барьер не требует наличия значительного стартового капитала. Поэтому вполне очевидно, что построение бизнеса в сфере прямых продаж уже несколько десятилетий служит фундаментальной школой предпринимательства в Украине,

– считает директор Herbalife Nutrition Украины Татьяна Серебряник.

Интересны также ответы участников исследования на вопрос их мотивации к открытию собственного дела. В Украине заметно весомее чем среднемировые результаты являются мотивы «работать на себя» (55% против 44%), способность поддерживать свою семью (46% против 37%) и желание следовать своей мечте (56% против 41%).

Результаты исследования / Фото Herbalife Nutrition Украины

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Практически половина потенциальных предпринимателей в мире считают, что молодой возраст повышает их шансы на успех . Среди украинских респондентов таких 53%. 51% опрошенных считают возраст 21-30 лет лучшим для открытия собственного бизнеса. Несколько меньше, 42%, считают лучшим возраст 31-40 лет.

Своими главными предпринимательскими преимуществами украинцы в возрасте 18-40 лет считают способность лучше адаптироваться к новым технологиям (24%) и свежий взгляд на вещи и наличие новых идей (16%).