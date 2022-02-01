Сделка не закрыта: владелец Zakaz.ua прокомментировал новости о продаже испанской Glovo

Владелец украинского сервиса доставки еды Zakaz.ua Степан Черновецкий опроверг информацию о продаже компании испанской Glovo. По его словам, никакой сделки пока что нет.

Ранее некоторые СМИ распространяли информацию, что Glovo готовится к покупке украинского сервиса и даже уже его приобрела. Эксперты оценивали возможную сумму сделки в 50 – 80 миллионов долларов.

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Переговоры продолжаются

Степан Черновецкий рассказал, что в прошлом году через Zakaz.ua было продано товаров на общую сумму 130 миллионов долларов. В этом году компания планирует выйти на показатель в 200 миллионов. Сервис выполняет около 7 тысяч заказов в день, и на Zakaz.ua работает около 2 тысяч человек.

Мы ведем переговоры со многими (компаниями – ред. 24 канал). Сделки у нас пока что нет. Я бы хотел, чтобы она была. Но на наиболее выгодных для нас условиях,

– подчеркнул владелец Zakaz.ua.

Черновецкий добавил, что в первый год пандемии COVID-19 количество заказов выросло на 300%. По плану, компания должна была продать товаров на 31 миллион долларов в 2020 году, а продала на около 86 миллионов. Спрос был настолько велик, что сервис не справлялся с количеством заказов.

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