Считают систему несправедливой: более 100 богачей хотят платить больше налогов

Более 100 миллионеров из Европы, США и Канады подписали открытое письмо с просьбой ввести или увеличить налог для богатых. Представители движения "Патриотические миллионеры" считают глобальную систему налогообложения несправедливой.

Свое письмо подписанты адресовали участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Участники кампании являются представителями организаций "Патриотические миллионеры" (Patriotic Millionaires), "Миллионеры за человечество" (Millionaires for Humanity) и "Обложите меня налогом сейчас" (TAX ME NOW).

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Почему богачи хотят платить больше налогов

В 2021 году представители организации "Патриотические миллионеры" провели протестные акции в Вашингтоне и Нью-Йорке, призывая местные власти повысить ставку налогообложения для богачей. Участие приняли американцы, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов ежегодно и имеют активы стоимостью более 5 миллионов долларов.

"Патриотические миллионеры" отмечают, что глобальное налоговое законодательство требует изменений, чтобы сделать его более справедливым и решить проблему значительной социальной разницы между богатыми и бедными.

Как миллионеры, мы знаем, что существующая (налоговая – ред. 24 канал) система несправедлива. Большинство из нас может подтвердить, что пока последние два года мир переживал большие проблемы, наше благосостояние росло. Вместе с тем мало кто из нас, богачей, платит справедливые налоги,

– говорится в открытом письме организации.

Добавим, что среди подписантов есть продюсер и родственница Уолта Диснея Эбигейл Дисней, а также один из первых инвесторов гиганта розничной онлайн-торговли Amazon Ник Ханауэр.

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