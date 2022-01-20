По данным украинских и западных правительственных и разведывательных источников, Россия рассматривает возможность нового военного наступления на Украину. На основе данных разведки, существует 3 ключевых сценария военного кризиса, и каждый из них включает энергетические, финансовые и кибератаки, дезинформационные кампании и социальную дестабилизацию в городах. Как это может повлиять на украинский бизнес – читайте дальше.

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Военные сценарии

Военные сценарии разделяют на три типа:

1. Ограниченный

Зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях. Его будут сопровождать информационные кампании в Украине с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, внести неопределенность в бизнес-операции, ухудшить инвестиционный климат, отпугнуть потенциальных и существующих торговых партнеров.

Цель России : дестабилизировать ситуацию безопасности на линии фронта на Донбассе, использовать ее как рычаг влияния в переговорах.

2. Расширенный

Зона географического риска :

Харьков;

Сумы;

Мариуполь;

Херсон;

Одесса;

Черноморская морская инфраструктура.

Порты Черного моря могут быть одной из приоритетных целей агрессора. Сценарий включает попытки России дестабилизировать разные регионы за пределами зоны конфликта на Донбассе, но ограничивается запугиванием или локальными операциями без глубокого вторжения на территорию Украины.

3. Полномасштабный

В этом сценарии зона географического риска покрывает территорию всей Украины. Он может начаться так же, как и расширенный , но перерасти в полномасштабную военную агрессию с попытками глубокого вторжения в Украину. Такой сценарий возможен, если расширенный сценарий не принесет агрессору желаемых результатов.

Оптимистический прогноз развития событий

Оптимистический сценарий возможен, если международное давление на Россию будет эффективным, а цена потенциального военного вторжения для агрессора будет больше , чем потенциальные выгоды.

Однако оптимистический сценарий также включает в себя инструменты энергетического шантажа, информационные и кибератаки. Россия, вероятно, использует такую ​​тактику для поддержания дестабилизации рынков, финансового сектора и социальной сплоченности украинцев.

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Как российская агрессия повлияет на бизнес

Основными сферами риска для украинского бизнеса являются:

энергетика;

кибербезопасность;

финансы;

цепочки поставок;

человеческие ресурсы.

Каждый из этих пунктов может быть частью полноценного военного вторжения или отдельной наступательной операции агрессора.

1. Энергетические риски

Россия давно использует энергоресурсы как оружие в гибридной войне. Это может привести к колебаниям цен на основные энергоресурсы, их дефициту, полной остановке энергоснабжения или повреждению энергетической инфраструктуры Украины.

Энергозависимые отрасли больше всего пострадают в моменты ценовых пиков и периоды ограниченного снабжения. Украинские предприятия будут вынуждены закрывать заводы или переносить расходы на потребителей.

Отрасли, являющиеся основными потребителями природного газа и электроэнергии , сильно пострадают от резкого роста оптовых цен на энергоносители и потенциального энергетического шантажа агрессора.

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2. Киберриски

Кибератаки угрожают государственным учреждениям, критически важной инфраструктуре, крупному и среднему бизнесу , предоставляющему услуги госучреждениям и частным компаниям.

Россия и ее хакерские группы находят уязвимости, используют их и создают каскадный эффект . Он наносит вред ряду бизнесов – от финансового и банковского секторов, логистики и владельцев серверов до целых индустрий.

3. Финансовые риски

Финансовые риски включают девальвацию валюты , проблемы с банковскими депозитами и кредитами, а также частичную потерю доступа к внешнему финансированию.

Однако положительно то, что банковская система ранее уже была эффективно очищена от нежизнеспособных банков. Следовательно, банкротство финансовых учреждений не будет системным .

Резервы центрального банка сейчас превышают 30 миллиардов долларов, что в 1,5 раза больше , чем в 2013 году, до начала войны России против Украины. Текущий счет имеет небольшой дефицит против 9% разрыва ВВП в 2013 году.

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4. Кризис поставок

Черноморские порты Украины, автомагистрали и железные дороги являются приоритетными целями России. Военная агрессия, прежде всего, повлияет на импортно-экспортные операции . Это может вызвать кризис цепочек поставок для украинского бизнеса, а дефицит значительно повлияет на экспортно-ориентированный бизнес в сельском хозяйстве и тяжелой промышленности .

5. Дефицит человеческих ресурсов

В зависимости от сценария военной агрессии, региона и бизнес-сектора, нарушение рынка труда будет неизбежным из-за материально-технического хаоса и потенциальной военной мобилизации.

Трудоемкие сектора, в частности те, которым нужна значительная часть мужской рабочей силы (агросектор, энергетика, металлургия, транспортные услуги), по всей вероятности, пострадают больше всего.

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Как бизнесу подготовиться

Сделайте стресс-тесты по безопасности . Просмотрите уровень готовности вашего бизнеса к энергетическому кризису и кибератакам. Составьте план поставки газа и электроэнергии из альтернативных источников, создайте запасы там, где это возможно. Кроме того, проверьте поставщиков информационных технологий и убедитесь в высоком уровне защиты от киберугроз.

Подготовьте план реагирования на кризис . Спланируйте все процессы, связанные с перемещением людей, производством, инфраструктурой или переходом на удаленный режим работы. Разработайте кризисные бизнес-планы, финансовые стратегии и возможности коммуникации. Отслеживайте и критично проверяйте информацию.

Чек-лист для бизнеса

тест на финансовую устойчивость;

тест на непрерывное энергоснабжение;

план альтернативного энергоснабжения;

тест на кибербезопасность;

экономический анализ сценариев кризиса и финансовый план;

план кризисной коммуникации и проверки информации;

план эвакуации команды в чрезвычайной ситуации и координация с местной территориальной обороной.