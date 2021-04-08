Состояние 18-летнего Кевина Дэвида Леманна – 3,3 миллиарда долларов. Сумма увеличилась после того, как он унаследовал долю немецкой сети аптек Dm Drogerie Markt от своего отца Гюнтера Лемана.

Леманн стал самым молодым в списке миллиардеров по версии Forbes. Его обнародовали 6 апреля 2021 года.

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Аптека Dm Drogerie Markt

Именно Dm Drogerie Markt – источник богатства Лемана. Ведущая сеть аптеки в Германии, которую основали в 1974 году.

Известно, что в компании работает более 41 тысяча человек. Существует более 2 тысяч аптек по всей Германии.



Одна из аптек forum-hanau Dm Drogerie Markt / Фото forum-hanau

Однако ни Леманн, ни его отец не принимают активного участия в компании. О них мало что известно.

Business Insider пытался получить комментарий от владельца компании Dm Drogerie Markt. Однако Леманн не вышел на связь.

Вытеснил Кайли Дженнер

Леманн вытеснил предыдущую владелицу титула самого молодого миллиардера. В 2019 году эту позицию занимала тогда еще 21-летняя звезда реалити-телевидения и модная магнатка Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер / Фото hdqwalls

Ее повторно признали самой молодой миллиардершей и в 2020 году.

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Стоит отметить, что даже после пандемического 2020 года миллиардеры в мире стали богаче, чем когда-либо. Коллективное состояние мировых миллиардеров увеличилось на 8 триллионов долларов до колоссальных 13,1 триллиона долларов.