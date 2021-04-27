Современные технологии становятся все более доступными, позволяя строить новые, "умные" города и совершенствовать те, в которых мы живем сегодня. Как это сделать в Украине и на какой город в мире стоит равняться – читайте в материале 24 канала, подготовленном совместно с Киевстар Бизнес.

Антиутопический триллер "Семь сестер", научно-фантастический экшн "Элизиум", роман Дэна Брауна "Инферно" – все они построены вокруг идеи перенаселения Земли . Количество людей на планете действительно стремительно растет и большинство из них оседает в мегаполисах. По прогнозам ООН , к середине XXI века в глобальных городах (т.е. городах, которые имеют сверхвысокое, в том числе деловое, значение для ключевых регионов и планеты в целом) сконцентрируется 68% населения Земли.

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Почему перенаселения городов – это проблема

Большие города имеют свои преимущества: часто ездит транспорт, много школ, магазинов, театров, ресторанчики прямо у дома, широкий выбор компаний для работы... Но с перенаселением городов все эти преимущества исчезают. Зато появляются серьезные проблемы:

Пробки и отсутствие парковочных мест.

Постоянные отказа горожанам в предоставлении муниципальных услуг через большие очереди.

Катастрофическое загрязнение городского воздуха промышленными (в частности, от ТЭЦ) и автомобильными выбросами, содержащих в том числе свинец.

Перегрузка энергосистемы, из-за чего чаще исчезает свет, отключают воду или газ.



Проблемы перенаселения с каждым годом становятся более серьезными / Фото Flickr

Чтобы не бежать из-за перенаселения планеты на Марс, как это предлагает сделать Илон Маск, придется решать проблемы на месте, в том числе обустраивая смарт города.

Так как сделать город "умным"? Для этого, прежде всего, нужны:

современные технологии,

воля государственной и местной власти их применять,

участие граждан и бизнеса в процессе принятия решений по "смартизации" городов.

Самый "умный" город мира

В список 50 лучших смарт городов от Eden Strategy Institute попали города Азии, Европы, Северной Америки и Австралии. Возглавил этот рейтинг, а также ряд других Сингапур . Разберемся, почему этот город-государство был признан "самым умным" в мире и как к этому статусу приблизиться украинским мегаполисам.

Мобильность населения

Каждый из 2,92 миллиона киевлян проводит в пробках в среднем 208 часов в год . По загруженности дорог столица Украины занимает седьмое место в мире . Зато сингапурцы в это время занимаются полезными делами: в городе с 5,85 миллиона жителей пробки значительно меньше (83-я позиция в мире). Достичь этого тамошний власти удалось следующим образом:

По результатам анализа данных в городе было выявлено популярные маршруты и оптимизировано их. Как следствие, количество переполненных средств общественного транспорта уменьшилась на 92%.

Жители города передвигаются без наличных, ведь везде можно расплатиться бесконтактно.

Чтобы уменьшить нагрузку в часы пик, граждан поощряют ездить на велосипедах или работать из дома.

Студенты между учебными корпусами и кампусом передвигаются на беспилотных шаттлах.

Часть беспилотного транспорта помогает передвигаться маломобильным группам населения – пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Технологии "умных городов" – достижимы, ведь уже начинают действовать в городах Украины. Некоторые из них реализуются с участием мобильных операторов. Так, крупнейший оператор связи в Украине Киевстар, имея профессиональную экспертизу и необходимые технологии, приобщается к ряду проектов на запрос городов или государственных учреждений.

Города Украины и их жители стоят того, чтобы пользоваться самыми современными технологиями для улучшения качества жизни. И это касается всех сфер – быта, работы, пользование муниципальными объектами и транспортом, получения услуг и сервисов от государственных учреждений, безопасности, экологии и многое другое,

– говорит Илья Польшаков, Директор по развитию новых направлений бизнеса, Киевстар.

Один из показательных примеров последних дней – запуск в Мариуполе SmartTicketCity – единого электронного билета в муниципальном транспортном сервисе города. Киевстар оснастил валидаторы в городском транспорте SIM-картами для качественной бесперебойной связи и предоставил возможность управления ими через платформу услуги "Центр управления ИВТ". Этот проект стал результатом плодотворного сотрудничества ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности", компании ООО "Смарт-тикет технолоджи", Киевстар и VISA.

Мы готовы масштабировать это решение на другие города Украины, ведь это не только удобно для пассажиров, но и открывает новые возможности для муниципальных и транспортных служб,

– рассказывает Илья Польшаков.

Среди возможностей:

удобная оплата в транспорте

автоматизация процессинга;

контроль пассажиропотока;

отслеживание транспорта и создания оптимальных маршрутов;

планирование затрат топлива на основании данных, а не предположений.

В результате города экономят и могут рационально использовать городские деньги.

Здоровые граждан

К 2050 году возраст 47% населения Сингапура превысит 65 лет. Соответственно возрастет нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому она была предусмотрительно оцифрована.

Как лечат пациентов

Сингапурские врачи проводят видеоконсультации через TeleHealth. А система TeleRehab дает пациентам возможность выполнять упражнения дома: устройства на основе технологий интернета вещей (IoT) контролируют их состояние и передают данные врачам через беспроводную сеть.

Как помогают старшему поколению

Пожилым людям в Сингапуре не дает чувствовать себя одинокими робототехника на основе искусственного интеллекта (AI):

"Чатботы" разговаривают с людьми старшего возраста, рассказывают им о деятельности общества и поощряют к здоровому образу жизни.

Smart Elderly Alert System изучает и контролирует регулярные движения своих "подопечных", предупреждая врачей, когда фиксируется что-то необычное и может понадобиться срочная помощь.

В Украине такие сервисы крайне необходимы, ведь уже сегодня четверть ее населения – это люди старшего возраста, и дальше их доля будет только расти.

Приложение Smart Nation

Девять из десяти сингапурцев имеют смартфон, поэтому для удобства большинство сервисов были объединены в приложении Smart Nation. С его помощью жители могут:

Сообщать о муниципальных проблемах.

Заказывать беспилотный транспорт.

Запрашивать данные о качестве воздуха, температуры и количества осадков.

Отслеживать энергозатраты "умных" счетчиков.

Иметь доступ к информации для молодых семей и пожилых жителей.

В Украине на общегосударственном уровне развивается приложение "Дія" со множеством полезных сервисов, но на уровне городов таких сервисов не хватает.

Поддержка бизнеса

В Сингапуре есть целый цифровой район – Punggol. Его функция – способствовать развитию кибербезопасности и IoT-технологий, а также сотрудничества и обмена данными между компаниями, научными кругами и государственными структурами.

Обучению нет предела

В рамках программы TechSkills Accelerator Сингапур бесплатно обучает частных лиц и представителей бизнеса, как применять искусственный интеллект. Сейчас на программах повышают квалификацию 12000 специалистов и студентов.

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Сингапур строит экогородок

Проект нового района в Сингапуре / Фото Courtesy The Housing & Development Board

В Сингапуре планируют построить экогородок Tengah на 42000 жителей . Территория площадью в 700 гектаров будет иметь:

централизованное охлаждение;

автоматизированный сбор мусора;

центр города без автомобилей.

Эту застройку называют еще "лесным городом", потому что в ней будет много зеленых насаждений и скверов.

Город спроектировали для удобства пешеходов и велосипедистов : они будут передвигаться наземно, а транспорт, подъездные пути и парковки будут под землей. Такое планирование также обеспечит место для парков, ферм и садов.

Современные технологии позволят полностью к онтролировать температуру в городе и зданиях . Для Сингапура это очень актуально, ведь средняя дневная температура здесь более 34 градусов, поэтому треть потребляемой энергии приходится на кондиционирование.

Мусоровозов в городе не будет . Система транспортировки отходов будет собирать и транспортировать мусор подземными трубами. По специальной технологии оно будет перерабатываться в энергию.

Все жители смогут контролировать потребление энергии и воды . Кроме того, в каждом блоке будут цифровые дисплеи, которые будут сообщать жителей об их коллективном влияние на окружающую среду. В Сингапуре надеются, что это будет стимулировать конкуренцию между блоками и их стремление становиться более дружественными к окружающей среде.

Как сделать украинские города "умными"

Чтобы вводить смарт инициативы в Украине, необходимы две вещи: технологии и экспертность . Имея обе составляющие, крупнейший оператор мобильной связи в Украине Киевстар уже делает украинские города "умнее".

Илья Польшаков отмечает, что мобильный оператор сегодня – это уже не только о связи. Киевстар – это оператор решений, который имеет в основе телеком-сервисы и обогащает их другими, основанными на IT-технологиях: Big Data, облачных возможностях и комплексных решениях, которые объединяют различные сервисы для решения конкретных задач.

Эти все возможности сегодня составляют целую экосистему сервисов, способных справиться с множеством проблем городов. Удобство в том, что их можно комбинировать и получить из одних рук, а не от различных поставщиков, что может привести к проблемам с взаимодействием между различными решениями (а это часто оказывается уже тогда, когда договоры заключены и услуги должны работать, а изменить ничего не нельзя). Киевстар же сегодня выступает своеобразным интегратором, партнером решений для Smart City,

– объясняет Илья Польшаков.

Кроме портфеля сервисов в Киевстар есть:

собственная инфраструктура для обеспечения надежных каналов связи;

собственные хранилища данных;

собственные решения, способные эти данные обрабатывать, анализировать и визуализировать в виде отчетов.

возможности работать с "умными" решениями и сетями NB-IoT;

возможности максимально диджитализуваты процессы, чтобы города могли экономить бюджеты и работать эффективнее.

Smart City позволяет модернизировать управление всеми сферами города и незамедлительно решать проблемы его жителей. Скажем, можно сделать:

"Умное" освещение – сокращает расходы на городское освещение, в том числе предупреждая, прогнозируя и вовремя ликвидируя поломки. Освещение включается на полную мощность только там, где это необходимо.

"Умные" парковки – уменьшают пробки, увеличивают доходы города от парковочного сервиса, а также снижают загрязнение воздуха, ведь водителям не нужно "наматывать круги", ища место, где припарковаться.

"Умные" остановки – дают пассажирам возможность не только приобрести билет, но и посмотреть на информационном табло, когда приедет автобус, маршрут лучше выбрать и какая вообще ситуация на дороге.

"Умные" мусорные баки (контейнеры, оборудованные специальными датчиками) – передают диспетчеру информацию об уровне заполнения, на основе которой принимается решение о вывозе, а также строится оптимальный маршрут для мусоровозов.

Умный учет

Smart Metering – это часть Smart City, отслеживающий потребление энергоресурсов населением и предприятиями, контролирует давление в сети, уровень напряжения, температуру и другие показатели, фиксирует аварии на участках и прогнозирует потребление ресурсов.

Индустриальный IoT

С помощью IoT на предприятии можно создать автоматизированную систему, которая снизит вероятность внеплановых остановок оборудования.

Ее основные преимущества:

максимальная энергоэффективность,

ускорения производственных процессов,

повышения качества продукции.

Промышленный IoT для Киевстар – стратегическое направление развития, на который компании вдохновила появление стандарта связи 4G в Украине. Наш опыт показывает, что бизнес-структуры в различных сферах заинтересованы в технологиях для сети "умных" устройств. Ведь автоматизация учета потребления ресурсов на предприятии, в частности, существенно уменьшает операционные расходы,

– объясняет Илья Польшаков.

Почему будущее – за Smart City

От развития "умных" городов выигрывают все:

Жители дышат чистым воздухом, без помех передвигаются по городу и решают все свои проблемы онлайн.

Городские власти благодаря современным технологиям экономит бюджетные средства и поддерживает на высоком уровне благосостояние жителей.

Бизнес , который является частью "умного" города, с помощью соответствующих технологий сокращает расходы, повышает качество продукции и услуг и улучшает свой имидж, становясь все еко дружнее.

Города будущего начинаются сегодня. От того, что мы делаем сегодня, зависит то, в каких городах будут жить наши дети и мы сами уже завтра,

– убежден Илья Польшаков.

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Хотим ли мы, чтобы эти города были безопасны? Чтобы фонари на улицах светили не днем, а автоматически включались тогда, когда это нужно? Чтобы в городах был надежный и максимально автоматизированный учет ресурсов, а сбор отходов был по-настоящему "умным"? Хотим ли мы дышать чистым воздухом и контролировать выбросы вредных веществ? Будет ли у нас возможность пользоваться удобным транспортом, который ездит по оптимальным маршрутам и рационально использует ресурс города? Илья Польшаков уверен, что со всем этим нужно работать уже сегодня и Киевстар уже является надежным партнером государства и бизнеса для многих решений Smart City.