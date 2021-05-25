Разработанный Джонни Буфархатом сервис Hopin – это платформа для проведения онлайн конференций по видеосвязи с "присутствием" зрителей и возможностью общаться непосредственно для участников

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Болезнь вдохновила на бизнес идею

Джонни Буфархат, уроженец Сиднея, разработал сервис Hopin, поскольку сам долгое время не мог посещать оффлайн мероприятия через болезнь. Когда началась пандемия COVID-19, о его стартапе никто не знал, но именно тогда многие компании искали альтернативу обычным конференциям в оффлайне, и сервис Hopin быстро нашел своих пользователей. Услугами сервиса начали пользоваться крупные компании, вроде Slack и Adobe, которые своими мероприятими давали Hopin бесплатную рекламу и приводили еще больше клиентов.

Смотрите видеопрезентацию сервиса Hopin

Сейчас состояние Джонни Буфархата, который владеет 35% компании Hopin, согласно данным The Sunday Times Rich List , оценивается в более 1,4 миллиарда фунтов (2,05 миллиарда долларов).

Запущенный им только в марте прошлого года сервис Hopin сейчас насчитывает более пяти миллионов пользователей. Расположенная в Лондоне компания Hopin позволяет клиентам транслировать выступления, проводить видеочаты и отдаленно общаться в сети.

Удаленная работа: залог быстрого роста Hopin

Для быстрого роста и удовлетворения потребностей пользователей Буфархат после начала пандемии нанял около 250 человек, из которых 100 – инженеры-программисты.

Команда Hopin / Фото Vc

Вся работа проводилась удаленно, а персонал Hopin разбросан по 38 странам мира. По состоянию на май 2021, по данным сервиса Craft , в компании Hopin работает 479 человек, подавляющее большинство из которых работает именно удаленно.