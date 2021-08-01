Самый большой штраф для бизнеса в истории ЕС: за что наказали Amazon

Американской компании Amazon.com Inc. грозит крупнейший штраф за всю историю Европейского союза. Штрафные санкции связаны с нарушениями Общего регламента о защите данных ЕС (GDPR).

CNPD, орган по защите данных в Люксембурге, 16 июля наложил на Amazon рекордный штраф в размере 746 миллионов евро (888 миллионов долларов США) за нарушение конфиденциальности данных пользователей.

Читайте также Как спасти бизнес: 4 реальные истории с хэппи-эндом

Amazon считает штраф необоснованным

Решение о наложении штрафных санкций рассматривали в CNPD, поскольку именно в Люксембурге расположена европейская штаб-квартира Amazon. В пятницу Amazon обнародовала результаты расследования в нормативном документе, заявив, что решение "необоснованное".

Утечки данных не было, и никакие данные клиентов не были переданы третьим лицам. Эти факты неоспоримы. Мы категорически не согласны с решением CNPD,

– заявили в Amazon, добавив, что компания планирует подать апелляцию.

За что наказали Amazon

Этим решением завершено расследование, начатое в 2018 году по жалобе французской группы по защите прав конфиденциальности La Quadrature du Net, где сдержанно поприветствовали такой вердикт. В то же время французские правозащитники отметили, что это только первый шаг для сдерживающих штрафов для бизнеса. Однако они не знают, заставят ли такие штрафы компанию изменить собственное поведение в этой сфере.

Французские правозащитники утверждали, чтона сайте с помощью виртуального помощника Alexa.

За последние годы компания Amazon привлекла к себе пристальное внимание через огромноє количество данных, собранных ею о клиентах и партнерах. Эти данные также содержали информацию о независимых торговцев, продающих товары на ее розничном рынке, пользователей ее цифрового помощника Alexa, а также покупателей, чья история просмотров и покупок позволяет узнать, что Amazon показывает им на своем сайте.

В самой Amazon утверждают, что эти данные им нужны исключительно для улучшения качества обслуживания клиентов.

Зато регулирующие органы выражают обеспокоенность тем, что компания использует полученные данные для получения несправедливого преимущества на рынке.

К теме Сотрудников Tesla заставляют искать в сети негатив про Илона Маска и компанию

Защита данных пользователей в ЕС усиливается

Полномочия регуляторов ЕС по защите данных значительно расширились после того, как в мае 2018 года вступили в силу положения Общего регламента о защите данных ЕС. Они впервые позволили органам надзора налагать штрафы в размере до 4% от годового мирового объема продаж компании.

Обеспокоенность действиями Amazon выразила и Европейская Комиссия заявив, что усматриваются потенциальные антимонопольные проблемы с голосовыми помощниками и данными, которые Amazon и другие компании собирают относительно активности пользователей в сети.