Самые молодые среди самых богатых: рейтинг миллиардеров Forbes в возрасте до 40 лет
Источник:24 канал
Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых богатых американцев Forbes 400. В список попали 15 богачей в возрасте до 40 лет.
Самым богатым в этой категории остается основатель Facebook Марк Цукерберг. Самым молодым в списке стал основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, которому 29 лет.
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Рейтинг самых молодых в списке Forbes 400
Интересно, что среди 15 самых богатых миллиардеров США молодого возраста только одна женщина. Полный список самых молодых среди богатых – дальше.
1. Сэм Банкман-Фрид
Возраст: 29.
Состояние: 22,5 миллиарда долларов.
Источник состояния: криптовалютная биржа FTX.
Сэм Банкман-Фрид / Фото FTX
2. Эван Шпигель
Возраст: 31.
Состояние: 13,8 миллиарда долларов.
Источник состояния: Snapchat.
Эван Шпигель / Фото Getty Images
3. Бобби Мерфи
Возраст: 33.
Состояние: 15,2 миллиарда долларов.
Источник состояния: Snapchat.
Бобби Мерфи / Фото Getty Images
4. Фред Эрсам
Возраст: 33.
Состояние: 3,5 миллиарда долларов.
Источник состояния: криптовалютная биржа Coinbase.
Фред Эрсам / Фото TG Time
5. Лукас Уолтон
Возраст: 35.
Состояние: 17,2 миллиарда долларов.
Источник состояния: Walmart.
Лукас Уолтон / Фото Walton Family Foundation
6. Байджу Бхатт
Возраст: 36.
Состояние: 2,9 миллиарда долларов.
Источник состояния: приложение для торговли ценными бумагами Robinhood.
Байджу Бхатт / Фото Getty Images
7. Марк Цукерберг
Возраст: 37.
Состояние: 134,5 миллиарда долларов.
Источник состояния: Facebook.
Марк Цукерберг / Фото Getty Images
8. Дастин Московиц
Возраст: 37.
Состояние: 24,1 миллиарда долларов.
Источник состояния: Facebook.
Дастин Московиц / Фото EPA-EFE
9. Брайан Армстронг
Возраст: 38.
Состояние: 11,5 миллиарда долларов.
Источник состояния: криптовалютная биржа Coinbase.
Брайан Армстронг / Фото Getty Images
10. Натан Блечарчик
Возраст: 38.
Состояние: 10 миллиардов долларов.
Источник состояния: Airbnb.
Натан Блечарчик / Фото Geni
11. Скотт Дункан
Возраст: 38.
Состояние: 6,2 миллиарда долларов.
Источник состояния: газодобывающая компания Enterprise Products.
Скотт Дункан / Фото Our Own Startup
12. Эр Джей Скариндж
Возраст: 38.
Состояние: 3,4 миллиарда долларов.
Источник состояния: компания-производитель электромобилей Rivian.
Эр Джей Скариндж / Фото Associated Press
13. Эрнест Гарсия III
Возраст: 39.
Состояние: 9,3 миллиарда долларов.
Источник состояния: компания по продаже б/у авто Carvana.
Эрнест Гарсия III / Фото Carvana
14. Линси Снайдер
Возраст: 39.
Состояние: 4,2 миллиарда долларов.
Источник состояния: сеть In-N-Out Burger.
Линси Снайдер / Фото Getty Images
15. Бен Зильберман
Возраст: 39.
Состояние: 3,3 миллиарда долларов.
Источник состояния: Pinterest.
Бен Зильберман / Фото CNN