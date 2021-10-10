Самым богатым в этой категории остается основатель Facebook Марк Цукерберг. Самым молодым в списке стал основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, которому 29 лет.

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Рейтинг самых молодых в списке Forbes 400

Интересно, что среди 15 самых богатых миллиардеров США молодого возраста только одна женщина. Полный список самых молодых среди богатых – дальше.

1. Сэм Банкман-Фрид

Возраст: 29.

Состояние: 22,5 миллиарда долларов.

Источник состояния: криптовалютная биржа FTX.

Сэм Банкман-Фрид / Фото FTX

2. Эван Шпигель

Возраст: 31.

Состояние: 13,8 миллиарда долларов.

Источник состояния: Snapchat.

Эван Шпигель / Фото Getty Images

3. Бобби Мерфи

Возраст: 33.

Состояние: 15,2 миллиарда долларов.

Источник состояния: Snapchat.

Бобби Мерфи / Фото Getty Images

4. Фред Эрсам

Возраст: 33.

Состояние: 3,5 миллиарда долларов.

Источник состояния: криптовалютная биржа Coinbase.

Фред Эрсам / Фото TG Time

5. Лукас Уолтон

Возраст: 35.

Состояние: 17,2 миллиарда долларов.

Источник состояния: Walmart.

Лукас Уолтон / Фото Walton Family Foundation

6. Байджу Бхатт

Возраст: 36.

Состояние: 2,9 миллиарда долларов.

Источник состояния: приложение для торговли ценными бумагами Robinhood.

Байджу Бхатт / Фото Getty Images

7. Марк Цукерберг

Возраст: 37.

Состояние: 134,5 миллиарда долларов.

Источник состояния: Facebook.

Марк Цукерберг / Фото Getty Images

8. Дастин Московиц

Возраст: 37.

Состояние: 24,1 миллиарда долларов.

Источник состояния: Facebook.

Дастин Московиц / Фото EPA-EFE

9. Брайан Армстронг

Возраст: 38.

Состояние: 11,5 миллиарда долларов.

Источник состояния: криптовалютная биржа Coinbase.

Брайан Армстронг / Фото Getty Images

10. Натан Блечарчик

Возраст: 38.

Состояние: 10 миллиардов долларов.

Источник состояния: Airbnb.

Натан Блечарчик / Фото Geni

11. Скотт Дункан

Возраст: 38.

Состояние: 6,2 миллиарда долларов.

Источник состояния: газодобывающая компания Enterprise Products.

Скотт Дункан / Фото Our Own Startup

12. Эр Джей Скариндж

Возраст: 38.

Состояние: 3,4 миллиарда долларов.

Источник состояния: компания-производитель электромобилей Rivian.

Эр Джей Скариндж / Фото Associated Press

13. Эрнест Гарсия III

Возраст: 39.

Состояние: 9,3 миллиарда долларов.

Источник состояния: компания по продаже б/у авто Carvana.

Эрнест Гарсия III / Фото Carvana

14. Линси Снайдер

Возраст: 39.

Состояние: 4,2 миллиарда долларов.

Источник состояния: сеть In-N-Out Burger.

Линси Снайдер / Фото Getty Images

15. Бен Зильберман

Возраст: 39.

Состояние: 3,3 миллиарда долларов.

Источник состояния: Pinterest.