В этом году наиболее затратным городом для богатых людей оказался Шанхай, который подвинул с первой строчки Гонконг. В отчете компании говорится, что азиатские города стали дороже отчасти потому, что в этих регионах быстрее справились с пандемией COVID-19.

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Рейтинг самых дорогих городов мира для богачей 2021

Место Город Страна 1 Шанхай Китай 2 Токио Япония 3 Гонконг Гонконг (Китай) 4 Монако Монако 5 Тайбей Тайвань 6 Цюрих Швейцария 7 Париж Франция 8 Лондон Великобритания 9 Сингапур Сингапур 10 Нью-Йорк США

Детали исследования

Хотя в прошлом году коллапс в сфере туризма привел к падению стоимости гостиничных номеров на 9,3%, билеты на перелеты в бизнес-классе в целом подорожали на 11%, и это самый большой скачок в цене услуг для богачей. Стоимость элитной обуви для женщин, например, упала в среднем на 12%.

Справка. Индекс Джулиуса Байера проанализировал инфляцию цен на 20 предметов роскоши, которые влияют на уровень расходов людей с высокими доходами в 25 самых популярных городах для путешествий богачей в различных регионах. На основе этих данных и был составлен рейтинг самых дорогих городов для состоятельных людей в 2021 году.

Шанхай в этом году стал самым дорогим городом в частности потому, что цены там выросли на 6%, когда в Гонконге остались на том же уровне, что и были. В Шанхае наблюдалась "довольно большая аномалия", ведь рейсы бизнес-класса туда подорожали на 82%, а номера в гостиницах – на 15%.

К слову, роскошный образ жизни в целом, согласно данным исследования, стал дороже только на около 1%. Вместе с тем спрос на предметы роскоши уменьшается, ведь большинство состоятельных людей из-за пандемии стали более сознательными и осторожными в своих расходах.