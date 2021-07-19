В этом году наиболее затратным городом для богатых людей оказался Шанхай, который подвинул с первой строчки Гонконг. В отчете компании говорится, что азиатские города стали дороже отчасти потому, что в этих регионах быстрее справились с пандемией COVID-19.
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Рейтинг самых дорогих городов мира для богачей 2021
|Место
|Город
|Страна
|1
|Шанхай
|Китай
|2
|Токио
|Япония
|3
|Гонконг
|Гонконг (Китай)
|4
|Монако
|Монако
|5
|Тайбей
|Тайвань
|6
|Цюрих
|Швейцария
|7
|Париж
|Франция
|8
|Лондон
|Великобритания
|9
|Сингапур
|Сингапур
|10
|Нью-Йорк
|США
Детали исследования
Хотя в прошлом году коллапс в сфере туризма привел к падению стоимости гостиничных номеров на 9,3%, билеты на перелеты в бизнес-классе в целом подорожали на 11%, и это самый большой скачок в цене услуг для богачей. Стоимость элитной обуви для женщин, например, упала в среднем на 12%.
Шанхай в этом году стал самым дорогим городом в частности потому, что цены там выросли на 6%, когда в Гонконге остались на том же уровне, что и были. В Шанхае наблюдалась "довольно большая аномалия", ведь рейсы бизнес-класса туда подорожали на 82%, а номера в гостиницах – на 15%.
К слову, роскошный образ жизни в целом, согласно данным исследования, стал дороже только на около 1%. Вместе с тем спрос на предметы роскоши уменьшается, ведь большинство состоятельных людей из-за пандемии стали более сознательными и осторожными в своих расходах.