Пребывание в течение длительного времени в верхних эшелонах рейтинга миллиардеров Азии представителей таких технологических групп из Китая как Alibaba и Tencent, никого не удивляло, учитывая стремительный рост этих компаний.

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Технологии обошла бутилированная вода

И если вы убеждены, что именно владельцы технологических гигантов являются самыми богатыми в Азии, то должны вас разочаровать ведь по данным Bloomberg, основатель Alibaba Джек Ма сейчас находится лишь на пятом месте в рейтинге самых богатых азиатов с состоянием менее 50 миллиардов долларов . Основатель Tencent Пони Ма Хуатенг занял четвертое место в Азии с состоянием в 61 миллиард долларов . А самым богатым человеком Китая является Чжун Шаньшань , основатель компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring. Однако даже самый богатый китаец лишь третий в Азии с состоянием около 71 миллиардов долларов .

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Индийские магнаты возглавили рейтинг богачей Азии / фото Bloomberg

Обогнал китайских миллиардеров и вышел на второе место в рейтинге богачей Азии индийский бизнесмен Гаутам Адани. Этот индийский промышленный магнат является руководителем и учредителем Adani Group – индийского многопрофильного бизнес-конгломерата, который объединяет 6 предприятий в таких направлениях, как энергетика, логистика, агробизнес, недвижимость, финансовые услуги, а также оборонная и авиакосмическая промышленность.

Кстати, 23 февраля 2021 состоялось подписание Меморандума между государственным концерном "Укроборонпром", ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и индийской компанией Adani Group о расширении военно-технического сотрудничества.

Согласно данным Bloomberg, состояние Гаутама Адани выросло до 78 миллиардов долларов .

Самый богатый азиат

А возглавляет рейтинг самых богатых бизнесменов Азии Мукеш Амбани – председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries.

Что известно о Reliance Industries Limited Индийский многонациональный конгломерат со штаб-квартирой в Мумбаи. Reliance Industries владеет предприятиями по территории всей Индии, занимающиеся энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями.

Согласно данным Bloomberg, состояние самого богатого человека Индии и Азии в целом достигли отметки в 84 миллиарда долларов . В глобальном рейтинге Bloomberg самых богатых людей мира Мукеш Амбани занимает двенадцатое место уступая одну ступеньку бывшему генеральному директору Microsoft Стиву Балмеру.

Почему произошли изменения на вершине миллиардеров Азии

Основные фигуры китайского топа миллиардеров пострадали от регулятивных ограничений Китая . Джек Ма практически не появлялся на публике с тех пор, как в ноябре прошлого года Пекин остановил первичное размещение акций его Ant Group на сумму 37 миллиардов долларов. Что касается других китайских магнатов правительство страны также ввело регулятивные ограничения.

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Зато в Индии, несмотря на ужасные последствия пандемии COVID-19, мощные бизнес-группы чувствовали себя очень уверенно. В 2021 году состояние Мукеш Амбани увеличились примерно на 9 процентов в основном благодаря его доле в Reliance, которая является крупнейшей в Индии нефтеперерабатывающей компанией. Индийский миллиардер обогатился за счет глобального роста цен на сырьевые товары.