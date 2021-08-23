Ожидается, что глобальный отзыв обойдется автопроизводителю еще в 1 миллиард долларов, в результате чего общая сумма убытков GM достигнет 1,8 миллиарда долларов. Эти средства будут потрачены на замену потенциально дефектных батарейных модулей в автомобилях.

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Тотальный отзыв электромобилей GM: под угрозой амбициозные планы

В GM подтвердили, что под отзыв попадают около 73 тысяч автомобилей в США и Канаде 2019-2022 модельных годов, включая недавно выпущенную большую версию автомобиля под названием Bolt EUV. Предыдущий отзыв, проведенный GM, затронул около 69 тысяч автомобилей 2017-2019 модельных годов по всему миру, из которых почти 51 тысяч электромобилей в США.

Озвученные 20 августа GM данные свидетельствуют, что замена батарейных модулей коснется всех моделей Bolt EV, выпущенных компанией. Репутация первого массового электромобиля GM получила ощутимый удар, больно отразившись на амбициозных планах компании перейти на продажу исключительно электромобилей к 2035 году.

При чем тут Джозеф Байден

Проблемы самовозгорания электромобилей стали серьезным препятствием реализации не только амбициозных планов GM, но и для администрации американского президента Джозефа Байдена. Речь идет о презентованном глобальном плане, согласно которому 50% всех проданных новых автомобилей в США должны быть электромобилями до 2030 года.

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GM требует возмещения убытков от LG

Американский автопроизводитель хочет получить возмещение убытков от поставщика батарейных элементов для электромобилей – LG Energy Solution – п оскольку в GM планируют проводить замену дорогостоящих модулей аккумуляторных батарей электромобиля Chevrolet Bolt.

Представители американского автопроизводителя утверждают, что корейская компания выпускала бракованные детали на заводах в Южной Корее и Мичигане. Однако в компании GM не прекращают сотрудничество с LG, а совместно работают над устранением причин дефектов и увеличением производства новых модулей.

Как лидеры в переходе к полностью электрическому автомобильному будущему, мы уверены, что доверие клиентов имеет решающее значение. Внимание к безопасности в интересах наших клиентов определяет каждое решение, которое мы принимаем в GM,

– сказал исполнительный вице-президент GM Дуг Паркс

Как минимизировать риск самовозгорания Chevrolet Bolt: официальные рекомендации GM

На сегодня, GM просит владельцев электромобилей Bolt, которые попали под отзыв, до момента обновления модулей батарей:

установить на своих автомобилях ограничение заряда до 90% с помощью режима Hilltop Reserve (для 2017-2018 модельных годов) или режима Target Charge Level (для 2019 модельного года).

не передвигаться на авто при падении уровня заряда до запаса хода менее 70 миль (около 110 километров).

после зарядки оставлять автомобиль на улице, заряженный электромобиль, достигший уровня заряда в 90% сразу отключать от зарядного устройства, и не оставлять без присмотра на зарядке на всю ночь.

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