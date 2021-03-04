Самой молодой миллиардершей стала основательница приложения для знакомств Bumble
Основательница приложения для знакомств Уитни Вулф Херд стала самой молодой миллионершей. Такой статус она получила после успешного IPO. Уитни Вулф Херд принадлежат 11,6% акций Bumble, а это 21,54 миллиона гривен.
Источник:Forbes
При стоимости акций Bumble в 70,31 миллиарда долларов, доля молодой миллиардерши составляет 1,5 миллиарда.
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Что известно о Уитни Вулф Херд
Вулф Херд не сразу создала Bumble. В 2014 году она работала в Tinder, будучи также одним из соучредителей компании. Ей пришлось уйти из компании. Более того, она подала на компанию в суд за сексуальные домогательства.
Кто добивался ее
Херд рассказала, что ее бывший босс и парень Джастин Матин посылал угрозы и лишил ее титула соучредителя в Tinder.
С самого начала существования компании Bumble – у нее инвестировал российский бизнесмен Андрей Андреев. Тоди это было 10 миллионов долларов – Андреев получил 79% в компании.
Уже в 2019 году Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble. Вместо него пост гендиректора заняла Херд.
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