Основательница приложения для знакомств Уитни Вулф Херд стала самой молодой миллионершей. Такой статус она получила после успешного IPO. Уитни Вулф Херд принадлежат 11,6% акций Bumble, а это 21,54 миллиона гривен.

При стоимости акций Bumble в 70,31 миллиарда долларов, доля молодой миллиардерши составляет 1,5 миллиарда.

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Что известно о Уитни Вулф Херд

Вулф Херд не сразу создала Bumble. В 2014 году она работала в Tinder, будучи также одним из соучредителей компании. Ей пришлось уйти из компании. Более того, она подала на компанию в суд за сексуальные домогательства.

Кто добивался ее

Херд рассказала, что ее бывший босс и парень Джастин Матин посылал угрозы и лишил ее титула соучредителя в Tinder.

С самого начала существования компании Bumble – у нее инвестировал российский бизнесмен Андрей Андреев. Тоди это было 10 миллионов долларов – Андреев получил 79% в компании.

Уже в 2019 году Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble. Вместо него пост гендиректора заняла Херд.

Справка. Компания Bumble, которой принадлежат сервисы знакомств Bumble и Badoo, провела IPO 11 февраля. Уитни Вулф Херд также стала самой молодой женщиной-генеральным директором, чья компания вышла на биржу в США.