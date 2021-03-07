Чтобы выбрать хорошое вино – сканируй этикетку: самое интересное об успешном стартапе Vivino
Компания Vivino привлечет новый раунд инвестиции в размере 155 миллионов долларов. Этот стартап самый популярный в винной сфере. Частично его разработка происходит в Украине.
Источник:Ain
Пользователи на самом деле используют приложение для различных целей. Кто-то хочет узнать больше о вине, а кто-то увидеть, сколько стоит подаренная им бутылка.
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Главные функции приложения
- Можно отсканировать этикетку и узнать всю информацию о вине, если бутылка в базе. Стоит отметить, что в Vivino – более миллиарда этикеток. Скорее всего, отсканированное вами вино в программе будет.
- Пользователи могут оставлять свою оценку вину. Таким образом люди делятся информацией с другими. В частности, часто можно увидеть мнение экспертов, сомелье, известных личностей.
- Почти в 20 странах есть магазины-партнеры Vivino, в которых можно приобрести вино прямо в приложении.
Приложение не менялось после создания
Хайн Захариаса создал сервис в 2010 году в США. Интересно, что стартап остались в таком же виде, в котором основатель его придумал – до сих пор занимаются только одним направлением.
В приложении нужно просто отсканировать этикетку / Фото Vivino
► В приложении уже 50 миллионов пользователей
В компании работает около 200 сотрудников по всему миру. В то же время база пользователей значительно больше – более 50 миллионов человек. Интересно, что количество существенно увеличилось именно 2020 года. Еще год приложением пользовались 25 миллионов человек.
Захариаса поделился, что заметил значительное увеличение пользователей в один момент. Как оказалось, сервису удалось набрать критическую массу пользователей, которые начали рекомендовать сервис друг другу. Именно это повлияло на популяризацию.
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В компании также заверили, что в маркетинг почти не вкладывали деньги. Правда, с привлечением нового раунда команда планирует больше вкладывать в глобальный маркетинг. В частности, будут делать это при выходе на новые рынки в таких странах:
- Польша;
- Португалия;
- Япония;
- Мексика.
Разработка Vivino в Украине
В компании отдают разработку на аутсорс в других странах и не скрывают этого. В Украине также работают над Vivino.
Что такое аутсорсинг?Момент, когда компания передает часть ее задач или процессов сторонним исполнителям. Все происходит на условиях субподряда. Согласно этому договору, работу выполняют также эксперты в этом определенном деле, но это работники с внешней компании.
Захарию не разглашает, о какой именно компании идет речь. Однако журналистам удалось узнать. Известно, что это львовская компания Symphony Solutions. В этой компании работает несколько сотен сотрудников.
Компания Symphony Solutions во Львове / Фото lviv.com
Инвестиции
155 миллионов долларов, которые собирается привлечь компания – крупнейший раунд за всю историю ее существования. Только суммарно за 10 лет Vivino удалось привлечь более 220 миллионов долларов. Первые деньги привлекли в 2012 году – это был 1 миллион.
В то же время последний раз компания объявляла раунд в 2018 году. Тогда привлекли 7,5 миллиона долларов.
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