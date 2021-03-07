Компания Vivino привлечет новый раунд инвестиции в размере 155 миллионов долларов. Этот стартап самый популярный в винной сфере. Частично его разработка происходит в Украине.

Пользователи на самом деле используют приложение для различных целей. Кто-то хочет узнать больше о вине, а кто-то увидеть, сколько стоит подаренная им бутылка.

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Главные функции приложения

Можно отсканировать этикетку и узнать всю информацию о вине, если бутылка в базе. Стоит отметить, что в Vivino – более миллиарда этикеток. Скорее всего, отсканированное вами вино в программе будет. Пользователи могут оставлять свою оценку вину. Таким образом люди делятся информацией с другими. В частности, часто можно увидеть мнение экспертов, сомелье, известных личностей. Почти в 20 странах есть магазины-партнеры Vivino, в которых можно приобрести вино прямо в приложении.

Приложение не менялось после создания

Хайн Захариаса создал сервис в 2010 году в США. Интересно, что стартап остались в таком же виде, в котором основатель его придумал – до сих пор занимаются только одним направлением.



В приложении нужно просто отсканировать этикетку / Фото Vivino

► В приложении уже 50 миллионов пользователей

В компании работает около 200 сотрудников по всему миру. В то же время база пользователей значительно больше – более 50 миллионов человек. Интересно, что количество существенно увеличилось именно 2020 года. Еще год приложением пользовались 25 миллионов человек.

Захариаса поделился, что заметил значительное увеличение пользователей в один момент. Как оказалось, сервису удалось набрать критическую массу пользователей, которые начали рекомендовать сервис друг другу. Именно это повлияло на популяризацию.

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В компании также заверили, что в маркетинг почти не вкладывали деньги. Правда, с привлечением нового раунда команда планирует больше вкладывать в глобальный маркетинг. В частности, будут делать это при выходе на новые рынки в таких странах:

Польша;

Португалия;

Япония;

Мексика.

Разработка Vivino в Украине

В компании отдают разработку на аутсорс в других странах и не скрывают этого. В Украине также работают над Vivino.

Что такое аутсорсинг? Момент, когда компания передает часть ее задач или процессов сторонним исполнителям. Все происходит на условиях субподряда. Согласно этому договору, работу выполняют также эксперты в этом определенном деле, но это работники с внешней компании.

Захарию не разглашает, о какой именно компании идет речь. Однако журналистам удалось узнать. Известно, что это львовская компания Symphony Solutions. В этой компании работает несколько сотен сотрудников.



Компания Symphony Solutions во Львове / Фото lviv.com

Инвестиции

155 миллионов долларов, которые собирается привлечь компания – крупнейший раунд за всю историю ее существования. Только суммарно за 10 лет Vivino удалось привлечь более 220 миллионов долларов. Первые деньги привлекли в 2012 году – это был 1 миллион.

В то же время последний раз компания объявляла раунд в 2018 году. Тогда привлекли 7,5 миллиона долларов.