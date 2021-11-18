Самая дорогая украинская технологическая компания: Grammarly привлекла рекордные инвестиции

Grammarly, разработавшая онлайн-сервис на базе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, привлекла 200 миллионов долларов. Этот раунд инвестиций стал самым успешным в истории компании.

Оценка рыночной капитализации достигла 13 миллиардов долларов. Таким образом, Grammarly стала самой дорогой частной технологической компанией украинских разработчиков.

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Рекордные инвестиции

Ранее Grammarly подняла два раунда инвестиций – на 110 миллионов долларов в 2017 году и на 90 миллионов в 2019, после чего официально стала единорогом. В последнем раунде 200 миллионов долларов инвестировали:

Baillie Gifford;

General Catalyst;

несколько фондов под управлением BlackRock.

Капиталы основателей компании также выросли, сообщает Ain.ua. Привлеченные инвестиции Grammarly планирует потратить на улучшение продуктов и расширение команды.

Деятельность Grammarly

Grammarly основали Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер в 2009 году. Украинцы разработали сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает в написании текстов на английском языке. Базовый набор функций – бесплатный, а расширенная версия доступна по платной подписке.

В настоящее время пользователи сервиса – это около 30 миллионов человек ежедневно. На компанию работают более 600 сотрудников в офисах Сан-Франциско, Ванкувера и Киева.