Оценка рыночной капитализации достигла 13 миллиардов долларов . Таким образом, Grammarly стала самой дорогой частной технологической компанией украинских разработчиков.

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Рекордные инвестиции

Ранее Grammarly подняла два раунда инвестиций – на 110 миллионов долларов в 2017 году и на 90 миллионов в 2019, после чего официально стала единорогом . В последнем раунде 200 миллионов долларов инвестировали:

Baillie Gifford;

General Catalyst;

несколько фондов под управлением BlackRock.

Капиталы основателей компании также выросли, сообщает Ain.ua . Привлеченные инвестиции Grammarly планирует потратить на улучшение продуктов и расширение команды .

Деятельность Grammarly

Grammarly основали Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер в 2009 году. Украинцы разработали сервис на базе искусственного интеллекта , который помогает в написании текстов на английском языке. Базовый набор функций – бесплатный, а расширенная версия доступна по платной подписке.