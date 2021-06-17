Самая длинная в истории торговая "война" Boeing и Airbus: мир без мира

После 17 лет противостояния, миллионов долларов судебных издержек и взаимных обвинений между Boeing и Airbus, было объявлено о прекращении самого длинного в истории торгового противостояния. По крайней мере такое сообщение прозвучало во многих СМИ ЕС и США. Однако на самом ли деле стороны подписали мировое соглашение.

Речь идет о том, что Соединенные Штаты и ЕС достигли лишь договоренностей отказаться на 5 лет от штрафных пошлин в противостоянии по государственной помощи Airbus и Boeing.

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Однако за министерскими любезностями и триумфальными заявлениями о переходе "от судебных процессов к сотрудничеству" на самом деле скрывается горькая правда о том, что не было подписано ничего такого, что могло бы положить конец этому противостоянию. При этом основные причины противостояния и в дальнейшем не решены. То есть стороны приняли решение взять пятилетний тайм-аут для выработки взаимосогласованных форматов и рамок поддержки собственных аэрокосмических отраслей

Противостояние Boeing и Airbus Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей.

Boeing – одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций со штаб-квартирой в Чикаго, крупнейший в мире производитель самолетов по количеству заказов, поставок, а также по доходам. Крупнейший экспортер США в стоимостном выражении. Boeing и Airbus являются крупнейшими производителями гражданских самолетов в мире и глобальными конкурентами друг друга. Конкуренция между компаниями очень напряженная. Оба конкурента постоянно обвиняют друг друга в получении несправедливых преимуществ и субсидий от своих правительств.

Реальные перспективы прекратить самую длинный торговый спор

Еще в пятницу 11 июня достижение соглашения до начала саммита ЕС с участием президента США Джо Байдена казалось маловероятным. Однако в выходные участники переговоров, похоже, избрали новый подход.

Встреча G7 с участием Джо Байдена / Фото Financial Times

Найти рамки, которые устраивают обе стороны, будет непросто. Но каждая из сторон признает, что время коммерческого двоевластие в авиационной отрасли, которам десятилетиями пользовались Boeing и Airbus, похоже подходит к концу.

Boeing и Airbus получат конкурента из Китая

В конце этого года ожидается начало коммерческой эксплуатации китайского самолета C919 – конкурента Boeing 737 и Airbus A320. Хотя его дальность полета и топливная эффективность неконкурентоспособны по сравнению с новейшими самолетами Boeing и Airbus, государственные авиакомпании Китая выстроились в очередь, чтобы гарантировать успех этого самолета многочисленными заказами.

Китайский COMAC C919 / Фото Bloomberg

По данным вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies, его разработка была субсидированная средствами государственной поддержки китайского государственного аэрокосмического производителя Comac. Сумма государственных вложений Китая в новый самолет может составлять от 49 до 72 миллиардов долларов. Хотя первый вариант C919 может иметь ограниченную клиентскую базу, будущие варианты могут быть гораздо более конкурентоспособными в глобальном масштабе – особенно если они будут поддерживаться льготными кредитами для клиентов.

Почему ЕС и США решили прекратить противостояние

И ЕС, и США наконец поняли, что если нет соглашения о том, что является равным игровым полем, они вряд ли могут жаловаться на поддержку Китаем своего собственного аэрокосмического чемпиона. Соглашение больше направлено ​​на самосохранение, чем на прекращение торгового спора.

В своих заявлениях, сделанных во вторник, обе стороны не ставят под сомнение законность государственной поддержки своих аэрокосмических компаний. Вместо этого они сосредоточились на том, как определить, какой уровень поддержки является приемлемым уровнем субсидирования и на каких условиях он может предоставляться

Миф о том, что авиационная отрасль коммерческая – развеян окончательно

Это начало осознания того, что гражданская аэрокосмическая промышленность – это ... дело правительств и государств,

– сказал аналитик аэрокосмической отрасли в компании Agency Partners Саш Туса.

Большинство экспертов уже много лет утверждают, что авиационная отрасль не может быть полностью независимой от правительственной поддержки и исключительно коммерческой. При этом выражают удивление, поскольку ЕС и США для того, чтобы это признать нужно было 17 лет, миллионы долларов и бесконечные судебные баталии.