Речь идет о том, что Соединенные Штаты и ЕС достигли лишь договоренностей отказаться на 5 лет от штрафных пошлин в противостоянии по государственной помощи Airbus и Boeing.

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Однако за министерскими любезностями и триумфальными заявлениями о переходе "от судебных процессов к сотрудничеству" на самом деле скрывается горькая правда о том, что не было подписано ничего такого, что могло бы положить конец этому противостоянию. При этом основные причины противостояния и в дальнейшем не решены. То есть стороны приняли решение взять пятилетний тайм-аут для выработки взаимосогласованных форматов и рамок поддержки собственных аэрокосмических отраслей

Противостояние Boeing и Airbus Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей.

Boeing – одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций со штаб-квартирой в Чикаго, крупнейший в мире производитель самолетов по количеству заказов, поставок, а также по доходам. Крупнейший экспортер США в стоимостном выражении. Boeing и Airbus являются крупнейшими производителями гражданских самолетов в мире и глобальными конкурентами друг друга. Конкуренция между компаниями очень напряженная. Оба конкурента постоянно обвиняют друг друга в получении несправедливых преимуществ и субсидий от своих правительств.

Реальные перспективы прекратить самую длинный торговый спор

Еще в пятницу 11 июня достижение соглашения до начала саммита ЕС с участием президента США Джо Байдена казалось маловероятным. Однако в выходные участники переговоров, похоже, избрали новый подход.

Встреча G7 с участием Джо Байдена / Фото Financial Times

Найти рамки, которые устраивают обе стороны, будет непросто. Но каждая из сторон признает, что время коммерческого двоевластие в авиационной отрасли, которам десятилетиями пользовались Boeing и Airbus, похоже подходит к концу.

Boeing и Airbus получат конкурента из Китая

В конце этого года ожидается начало коммерческой эксплуатации китайского самолета C919 – конкурента Boeing 737 и Airbus A320. Хотя его дальность полета и топливная эффективность неконкурентоспособны по сравнению с новейшими самолетами Boeing и Airbus, государственные авиакомпании Китая выстроились в очередь, чтобы гарантировать успех этого самолета многочисленными заказами.

Китайский COMAC C919 / Фото Bloomberg

По данным вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies, его разработка была субсидированная средствами государственной поддержки китайского государственного аэрокосмического производителя Comac. Сумма государственных вложений Китая в новый самолет может составлять от 49 до 72 миллиардов долларов. Хотя первый вариант C919 может иметь ограниченную клиентскую базу, будущие варианты могут быть гораздо более конкурентоспособными в глобальном масштабе – особенно если они будут поддерживаться льготными кредитами для клиентов.

Почему ЕС и США решили прекратить противостояние

И ЕС, и США наконец поняли, что если нет соглашения о том, что является равным игровым полем, они вряд ли могут жаловаться на поддержку Китаем своего собственного аэрокосмического чемпиона. Соглашение больше направлено ​​на самосохранение, чем на прекращение торгового спора.

В своих заявлениях, сделанных во вторник, обе стороны не ставят под сомнение законность государственной поддержки своих аэрокосмических компаний . Вместо этого они сосредоточились на том, как определить, какой уровень поддержки является приемлемым уровнем субсидирования и на каких условиях он может предоставляться

Миф о том, что авиационная отрасль коммерческая – развеян окончательно

Это начало осознания того, что гражданская аэрокосмическая промышленность – это ... дело правительств и государств,

– сказал аналитик аэрокосмической отрасли в компании Agency Partners Саш Туса.