Самая богатая женщина мира: что известно о Франсуазе Бетанкур-Майерс

Хотя в первой десятке самых богатых людей планеты преобладают мужчины, однако женская компания им не помешает. Самая богатая женщина планеты занимает 10 место в списке Forbes и имеет шансы подняться выше, учитывая успехи ее земляка Бернара Арно.

Франсуаза Бетанкур-Майерс родилась 10 июля 1953 во французском городе Нейи-сюр-Сен. Была единственным ребенком Андре и Лилиан Бетанкур. Девочка обожала отца, который занимался политикой и очень редко бывал дома.

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Именно поэтому, Франсуаза долго оставалась на попечении матери, с которой они были совершенно разными людьми. Если Лилиан любила часто выходить в свет в новых роскошных нарядах, то ее дочь предпочитала общаться с книгами или часами разучивать партии на фортепиано. По сути дела, она росла замкнутой интеллектуалкой.

Франсуаза Бетанкур-Майерс с родителями / Фото Moneymakerfactory

Состояние внучки основателя L'Oreal и богатейшей женщины в мире по состоянию на начало лета 2021 по данным Forbes составляет 89,4 миллиарда долларов.

Франсуаза Бетанкур-Майерс входит в Совет директоров L'Oreal с 1997 года и является председателем семейного холдинга. Унаследовала состояние L'Oreal во Франции в 2017 году, когда ее мать, на тот момент самая богатая женщина в мире, умерла в возрасте 94 лет. Франсуазе Бетанкур-Майерс и ее семье принадлежит более 33% акций крупнейшего в мире производителя косметики.

Малоизвестные факты о L'Oreal

Компания была основана в 1909 году французским химиком Эженом Шуллером, дедушкой самой богатой женщины современности.

В 1974 году половину акций L'Oreal было продано Nestle. По условиям соглашения между Nestle и семьей Бетанкур стороны не могли увеличивать свою долю в L'Oreal в течение жизни дочери основателя Лилиан Бетанкур и шести месяцев после его смерти.

В феврале 2014 году доля Nestle в L'Oreal снизилась с 29,4% до 23,29%. Доля семьи Бетанкур увеличилась с 30,6% до 33,31%. Количество представителей Nestle в Совете директоров L'Oreal было изменено с 3 до 2.

Подавляющее большинство марок косметики, представленных на мировом рынке принадлежат концерну L'Oreal: L'Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, SoftSheen – Carson, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, Kiehl's, Diesel, Cacharel, Vichy, La Roche-Posay, Inneov, SkinCeuticals и The Body Shop.

L'Oreal - вторая по стоимости компания во Франции после нефтяного гиганта Total Fina Elf.

Жизненные интересы вне бизнеса

Франсуаза Бетанкур-Майерс, проживает в Париже, является президентом Фонда "Бетанкур Шуллер", принадлежащий ее семье. Этот филантропический фонд поощряет французский прогресс в науке и искусстве, выделяя деньги и оказывая поддержку проектам в области наук о жизни, социального прогресса и традиционных ремесел. Фонд жертвовал на такие проекты, как исследования нейронов, поддержка семей детей-аутистов и французских хоров.

Самая богатая женщина планеты активно поддерживает науку / Фото Zarplatto

Интересные факты самой богатой женщине мира

Франсуаза имела неоднозначное отношение к прошлому его семьи. Одна из ее научных работ об отношениях евреев и христиан. Между прочим, шеститомник ее работ, называется "Трубы Иерихона. Взгляд на Библию: взаимопонимание между евреями и католиками".

Франсуаза вышла замуж за внука раввина, который погиб в Освенциме. Двух сыновей, Жан-Виктора и Николаса, она вырастила в иудаизме. В то время как ее дед (основатель L'Oreal) в молодости оказывал широкую поддержку группировкой антисемитов. А отец Франсуазы Андре Бетанкур в молодости был членом праворадикальной группы и писал журналистские антисемитские тексты.

В 2008 году Франсуаза Беттанкур-Майерс узнала, что ее мать, которой в то время было 86 лет, передала 1,8 миллиарда долларов в виде различных активов, подарков, произведений искусства и наличных любовнику, фотографу Франсуа-Мари Банье. Пикантность ситуации в том, что он был открытым геем. Франсуаза подала в суд и обвинила Банье в злоупотреблении психологической болезнью ее матери. Суд завершился в 2011 году, когда Лилиан признали инвалидом из-за болезни Альцгеймера. Ее опекуном стала дочь

Лилиан Бетанкур с Франсуа-Мари Банье / Фото Moneymakerfactory