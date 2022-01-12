На днях Хозяйственный суд запретил "Цитрус" использовать ее доменное имя и торговую марку. В компании пока не заявляли, что прекращение работы сайта связано с решением суда.

На тему В "Цитрусе" прокомментировали судебный запрет на использование их торговой марки и сайта

Сайт компании "Цитрус" не работает

В официальном телеграмм-канале "Цитрус" сообщили , что на сайт совершаются незаконные хакерские атаки . Запущен резервный ресурс citrus.com.ua, а на главном домене продолжаются восстановительные работы.

Напомним, что 10 января Хозяйственный суд Киева запретил "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус") пользоваться их торговой маркой и доменным именем, а хостинговую компанию "Интернет Инвест" обязали установить в Реестре доменных имен режимы clientHold и serverHold для citrus.ua.