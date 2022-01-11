Рынок электромобилей в Украине: как меняется спрос и какие бренды самые популярные

В 2021 году украинцы приобрели 8 541 легковое авто на электротяге. Показатель свидетельствует о росте отечественного рынка электромобилей на 18,9% по сравнению с 2020 годом.

Всего в Украине представлено 200 моделей электрокаров от 58 брендов. При этом на тройку лидеров, а именно Nissan, Tesla и Chevrolet, приходится 55% всех продаж.

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Как изменился спрос на электромобили в Украине

В 2021 году украинцы повысили интерес к электрическим автомобилям почти всех производителей – только показатели продаж Tesla и Kia не продемонстрировали рост.

Так, Audi в прошлом году вдвое увеличила продажи своих электрокаров в Украине. При этом список топ-10 покинул Fiat, в 2020 году занимавший четвертую строчку рейтинга по популярности.

В декабре количество регистраций легковых автомобилей с электротягой впервые пересекло отметку в 900 единиц. Украинцы приобрели 928 электрокаров, что вдвое больше, чем в декабре 2020 года.

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