Эксперты заверили, что такой рост является крупнейшим с 2015 года. Прогнозируют успех не только в 2021 году.

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По данным аналитиков, в 2022 году объем рынка увеличится еще на 3,8%. В целом количество смартфонов достигнет 1,43 миллиарда.

Причина успеха

По словам экспертов, именно 5G является главной причиной. Пользователи хотят переходить на пятое поколение беспроводных систем. Более того, существует спрос именно на недорогие устройства с поддержкой 5G.

Эта причина позволит сохранить умеренную динамику на рынке до 2025 года. Прогнозируют среднегодовые темпы роста – 3,7%.

Важно! Есть и проблема – глобальный дефицит полупроводников , который испытывают все технические компании. Страдают как производители автомобилей, так и гаджетов. Рынок смартфонов – не исключение, но в этой области дефицит чипов сказался слабее.

Рынок смартфонов : последние новости

Google представила Android 12. Это новая версия мобильной операционной системы с определенными изменениями. У нее переработан дизайн интерфейса и повышена конфиденциальность данных.

Компания Xiaomi заявила о значительном росте доходов. Это произошло после отмены санкций американского оборонного ведомства.

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