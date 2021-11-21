Руководство индийского Amazon обвиняют в контрабанде наркотиков

Полиция Индии объявила обвинения руководителям Amazon India из-за вероятного использования онлайн-платформы для контрабанды марихуаны на рынок Южной Азии. В начале ноября правоохранители задержали двух мужчин с 20 килограммами наркотических веществ, которые они якобы заказали через интернет-площадку.

В полиции не сообщают, скольким высокопоставленным представителям компании объявлено подозрения. Министр внутренних дел округа Мадхья-Прадеш Нарротам Мишра настаивает, что Amazon не сотрудничает со следствием.

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Реакция Amazon

В Amazon заявили, что помогают в расследовании индийской полиции. По словам представителей Amazon India, в их подразделения компании "высокая планка", и по контракту посредники amazon.in обязаны соблюдать все законодательные требования страны.

Если мы фиксируем подобные преступления со стороны посредников, то принимаем жесткие меры. Мы гарантируем активное сотрудничество и поддержку правоохранителям по этому делу, готовы предоставить все необходимые документы и материалы,

– говорится в обращении Amazon India.

Индия – ключевой зарубежный рынок Amazon. Американский гигант электронной коммерции инвестировал более 6,5 миллиарда долларов в развитие своей компании на территории страны.

К слову, по предварительным данным индийской полиции, через сайт Amazon было реализовано около 1 тонны марихуаны на общую сумму 148 тысяч долларов. Злоумышленники якобы продавали наркотики под видом сухих листьев стевии (растения рода астровых).