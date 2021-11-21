В полиции не сообщают, скольким высокопоставленным представителям компании объявлено подозрения. Министр внутренних дел округа Мадхья-Прадеш Нарротам Мишра настаивает, что Amazon не сотрудничает со следствием.

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Реакция Amazon

В Amazon заявили, что помогают в расследовании индийской полиции. По словам представителей Amazon India, в их подразделения компании "высокая планка", и по контракту посредники amazon.in обязаны соблюдать все законодательные требования страны.

Если мы фиксируем подобные преступления со стороны посредников, то принимаем жесткие меры. Мы гарантируем активное сотрудничество и поддержку правоохранителям по этому делу, готовы предоставить все необходимые документы и материалы,

– говорится в обращении Amazon India.

Обратите внимание! Индия – ключевой зарубежный рынок Amazon. Американский гигант электронной коммерции инвестировал более 6,5 миллиарда долларов в развитие своей компании на территории страны.