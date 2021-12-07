Свой поступок Гарг объяснил изменением рынка, потребностью компании эффективно развиваться и повысить производительность. Ранее одиозный директор Better.com рассылал работникам электронные письма, где называл их "слишком медленной кучкой дельфинов ".

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Руководитель уволил 900 сотрудников компании

Вишал Гарг заверил, что это второй случай в его карьере, когда ему приходится сокращать команду. Он также сообщил работникам, что раньше плакал, когда кого-то увольнял.

Однако пользователи соцсетей раскритиковали поведение босса в видео, назвав речь "холодной", "резкой" и "ужасной", особенно в канун Рождества.

Если вы приглашены к этой встрече (в Zoom – ред. 24 канал), то попали в группу "несчастливчиков", которые уволены,

– заявил Гарг в видео.

Директор Better.com уволил 900 сотрудников компании: смотрите видео

То, что больше всего возмутило сеть и уволенных сотрудников, – Гарг зачитывал текст из заметок "бессердечно" и безэмоционально. Ранее стиль управления директора компании тоже критиковали.

Почему руководитель уволил 900 работников

В своем видеообращении Гарг не упоминал о привлеченных инвестициях в размере 750 миллионов долларов, которые Better.com получила от японского Softbank за неделю до судьбоносного для 900 человек звонка в Zoom.

Финансовый директор компании Кевин Райан отметил, что массовое увольнение и сокращение расходов на зарплатный фонд – часть стратегии для выхода на "развитый ипотечный рынок".

Отмечается, что массовое сокращение команды происходит на фоне предстоящего выхода Better.com на фондовую биржу через слияние с компанией-оболочкой (SPAC).

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К слову, в британском Институте дипломированного менеджмента заявили, что в Великобритании такой способ увольнения работников является незаконным . "Если в США такое разрешено, это не значит, что так нужно делать", – отметила эксперт по трудовому праву Энн Франки.