О нововведениях и планах налоговой касательно проверок на следующий год рассказал руководитель ГНС Евгений Олейников. Чего ждать ФЛП уже в январе – дальше в материале.

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Для кого использование РРО будет обязательным

Проводить расчеты через РРО будут вынуждены ФЛП 2 – 4 групп упрощенной системы налогообложения. Нововведение не коснется "наемных рабочих", которые работают с компаниями через ФЛП и не совершают расчетных операций – они составляют значительную часть 2 группы, утверждают в налоговой.

Если у вас бизнес В2В, вы работаете преимущественно с такими же ФЛП и юридическими лицами, проводите расчеты через банк, то с вероятностью 99% у вас не будет операций, подлежащих применению регистратора . Если же вы совершаете сделки по розничной торговле, то есть В2С, то, скорее всего, вам регистратор понадобится . Евгений Олейников Глава Государственной налоговой службы

Можно ли ждать очередной отсрочки обязательной фискализации

Вопрос до сих пор активно обсуждается – кто-то считает, что государство сделало достаточно , чтобы применение РРО не превратилось в удавку для ФЛП, а другие убеждены, что фискализацию следует ограничить и вводить постепенно .

Сколько ФЛП уже используют кассовые аппараты

Сейчас в Украине РРО используют 52 тысячи ФЛП на едином налоге. Динамика ощутима – в прошлом году кассовые аппараты использовали только 23 – 25 тысяч предпринимателей.

Всего в Украине зарегистрировано около 2 миллионов ФЛП :

500 тысяч – на общей системе налогообложения, из которых только около 10% ( 57 тысяч ) должны применять РРО по требованию закона.

Такое же соотношение в упрощенной системе налогообложения между "реальными" ФЛП и "наемными работниками". Последних, по словам Олейникова, не менее 800 тысяч .

Фактически большинство из тех, кто по закону должен установить кассовый аппарат на упрощенной системе налогообложения, уже это сделали .

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Проверки и ответственность

До конца карантина действует мораторий на проверки , поэтому в настоящее время налоговая работает только информационно.

С 1 января будем обращаться и напоминать, что пока действует мораторий, нужно им воспользоваться – установить РРО и начать его применять,

– отметил Олейников.

По словам чиновника, когда снимут мораторий, ГНС не будет проводить масштабных проверок ФЛП касательно РРО: "Мы окажем точечное давление на наиболее откровенных, дерзких нарушителей , и выполним не столько фискальную, сколько демонстрационную функцию".